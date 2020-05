Empresário do Maranhão lamenta suspensão da Agrobalsas e parabeniza organização da Agrotins Digital

Nonato Medeiros é agrônomo aposentado do Banco do Brasil com atuação nos estados do Tocantins e Maranhão e no momento ele administra um pequeno negócio em Barra do Corda-MA. “Aproveito a ocasião para elogiar a postura dos organizadores da Agrotins, pela inteligência, ousadia e a inovação, Quanto à Agrobalsas, só nos resta lamentar o cancelamento, pois eu creio que poderiam realizar nos moldes do que será realizada a Agrotins”, disse.

por Wesley Silas

Com o tema “Cerrado Sustentável” começa a partir das 9 horas, desta quarta-feira, 27, a primeira feira 100% digital do Brasil, Agrotins 2020, que pode ser acompanhada pela plataforma www.agrotins.to. gov.br.

Ao Portal Atitude, o empresário maranhense, Nonato Medeiros, lamentou que este modelo de feira não foi seguida pelo Governo do Maranhão que suspendeu a Agrobalsas. Ele defende que a pandemia exige de todos a necessidade de reinventar e, muitas mudanças e comportamentos, serão introduzidos na prestação de serviços, na comercialização de produtos, na vigilância sanitária, na educação à distância do ensino médio e superior.

“Esta semana nos deparamos com duas situações idênticas e soluções diferentes, com resultados a serem alcançados previsíveis e bem opostos. Trata-se da realização das duas feiras de agronegócio mais importantes do MA – Agrobalsas e do TO – Agrotins”, disse.

Inovar e não aceitar o conformismo como solução

Ele considera que os organizadores do evento maranhense, “pararam no tempo e optaram pelo conformismo”, cancelando o evento a ser realizado este ano e transferindo sua realização para o próximo ano.

“Já a visão e a atitude da organização do evento tocantinense não aceitou o conformismo e do limão fez uma limonada, os organizadores foram ousados, inteligentes e inovaram, farão o evento de forma 100% digital. Essas duas atitudes comportamentais servem para que busquemos sempre inovar e não aceitar o conformismo como solução”, concluiu.