Empresa lança série Tocantinense para comunidade surda sobre prevenção ao coronavírus

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, lança nesta segunda-feira (25), uma série com dicas de prevenção ao coronavírus para a comunidade surda. A iniciativa é parte do compromisso da empresa com a acessibilidade e a saúde da população.

por Redação

Intitulada como “Saneamento que Une”, a série intensifica as recomendações de médicos e especialistas sobre formas de prevenção ao coronavírus. A intérprete de libras Maria Inez da Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio da professora Alini Alves do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), traz informações sobre o que é a Covid-19, quais as formas de se prevenir, como utilizar corretamente máscaras, quais cuidados devem ser adotados ao sair de casa, e outras orientações recomendadas por autoridades sanitárias e de saúde.

“A BRK Ambiental tem como um de seus valores o compromisso com nossos clientes, trabalhando pela satisfação e desenvolvimento das pessoas impactadas pelos nossos serviços. Numa situação de crise como a que estamos vivenciando com essa pandemia, é motivo de muita satisfação disponibilizarmos alternativas que possam contribuir com a população no enfrentamento desse momento tão grave”, explica Thadeu Pinto, presidente da empresa.

Ações

Dentre as ações frente aos desafios da pandemia, a BRK Ambiental está realizando também a doação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI´s), para o governo do Tocantins e o município de Palmas, por meio da organização Comunitas. Os equipamentos irão reforçar o sistema público de saúde e contribuir com o atendimento de pacientes infectados com a Covid-19.

Os episódios da série “Saneamento que Une” irão ao ar na página da BRK Ambiental no YouTube. A intérprete de libras Maria Inez conta que o convite chegou em um momento muito oportuno. “Esse projeto vai levar informações corretas sobre a doença para a comunidade surda. É muito importante que todas as pessoas estejam bem informadas em um momento tão crítico como esse”, destaca Inez.

O compromisso da BRK Ambiental com ações afirmativas é recorrente. A série faz parte do movimento “Diversifik” da empresa, que tem como um dos pilares a inclusão de pessoas. A concessionária já realizou no ano passado a capacitação de atendentes do Tocantins em libras, passou a emitir desde 2018 faturas em braile, e em 2019 passou a utilizar no site o Hugo, um intérprete de libras que faz a tradução de todos dos textos.

O que? Série “Saneamento que Une”.

Quando? Segunda-feira (25).

Onde? YouTube.com/BRKAmbiental