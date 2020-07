Empregado de fazenda roubada em Figueirópolis é preso pela PC suspeito de ter ajudado assaltantes

A prisão foi feita nesta sexta-feira, 03, pela polícia civil. O empregado da fazenda é investigado por ter auxiliado grupo criminoso na prática do roubo.

Da Redação

Em prosseguimento às investigações sobre o assalto na fazenda Canadá, em Figueirópolis, em maio deste ano, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA – Palmas) e da 90ª Delegacia de Polícia (Figueirópolis), cumpriu na manhã desta sexta-feira, 3, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 34 anos. Ele é suspeito de ser um empregado da referida fazenda que teria ajudado um grupo de assaltantes a roubarem seu patrão.

Conforme o delegado titular da DERFRVA – Palmas, Rossilio Correia, consta em conversas telefônicas que o suspeito informou a um membro do grupo de assaltantes detalhes sobre a rotina da vítima, sobre a quantia em dinheiro guardada na casa, sobre as joias que estavam em posse da vítima, o melhor horário para o roubo, assim como outras informações. Desse modo, ele teria sido a pessoa que passou dados privilegiados para que o roubo fosse consumado e, em contrapartida, receberia parte do proveito do crime, estimado em R$ 20 mil.

Além disso, o suspeito também teria fornecido ao grupo uma planilha contendo a relação de reses de gado vendidas pela vítima e a quantia recebida em dinheiro. Com essas informações, o grupo saberia exatamente o valor a ser roubado na fazenda.

Três membros do grupo de assaltantes já se encontram presos e suas fichas de antecedentes criminais revelam que são contumazes na prática de roubos com violência às pessoas.

A operação foi coordenada pelos delegados Rossílio Correia e Vando Rodrigues e contou com o apoio da Diretoria do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) e da Polícia Militar de Figueirópolis.

Delegado Rossilio comenta sobre a prisão