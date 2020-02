Empreender em Gurupi é mais barato e menos burocrático do que Palmas, aponta microempresário Avalie esse post Avalie esse post

Apesar da Capital possuir maior mercado consumidor, ser o centro político-administrativo do Estado e já ter sido considerada entre as 10 melhores para abrir negócios, o empreendedor Waldomiro da Cunha desistiu da Capital e escolheu Gurupi decorrente aos procedimentos burocráticos da política urbana da Capital Planejada e custo de aluguel, entre outros obstáculos.

por Wesley Silas

Depois de atuar por 07 anos em Palmas, o microempresário Waldomiro da Cunha trouxe para Gurupi uma pequena fábrica de churrasqueira, panelas e de fogão com acabamento em pintura eletrostática. Além deste produtos sua empresa tem capacidade para fabricar cama hospitalar.

“A gente veio para buscar melhoras porque em Gurupi não tem tantas restrições quanto ao local de abrir uma empresa, enquanto em Palmas se não for em área comercial não consegue. Isso dificulta para as pequenas indústrias e pessoas que querem fazer alguma coisa”, disse o empresário que está há dois anos em Gurupi.

Diante as dificuldade de continuar com o mesmo segmento de negócio em Palmas o empreendedor escolheu Gurupi devido as facilidade em abrir o negócio, preço do aluguel que em Palmas ele teria que pagar entre R$ 4 mil a R$ 5 mil pelo mesmo espaço alugado em Gurupi por R$ 1.000,00.

“Quando a gente teve a ideia de expandir o negócio pensamos numa cidade fora de Palmas como Araguaína, Paraíso e Gurupi. Pesquisando, descobrir que Gurupi é uma cidade que tem grande possibilidade da gente crescer por estar mais perto de Goiânia e ter uma logística melhor”, disse. “Vendo para fora do Tocantins para Estados como Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Pará e Maranhão. Temos parcerias com alguns representantes comerciais e nós fabricamos, fazemos os pedidos e entregamos os produtos”, completou.