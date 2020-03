Empoderamento feminino | Mulheres empreendedoras de Peixe realizam II Encontro de Negócios na Vila São Miguel Avalie esse post Avalie esse post

A cada ano as mulheres avançam na conquista de espaços e se tornam mais independente e “donas dos seus narizes”. Para estimular a autoconfiança do público feminino acontece às 19horas do próximo dia 07 de março no Centro Comunitário de Vila São Miguel no município de Peixe o II Encontro de Negócios entre Mulheres, ocasião em que Gyza e Rosa de Fogo irão apresentar cases de sucessos do empreendedorismo feminino. “Quero orientar e despertar os talentos desta mulherada de minha comunidade para que acreditem em si mesma e busquem novos horizontes, que saiam do comodismo e lutem pelos seus sonhos”, diz a professora Geane Pereira.

por Wesley Silas

Na véspera do Dia das Mulheres, a professora Geane Pereira da Silva, 33 anos, e moradora da Vila São Miguel em Peixe desde o ano de 2015 estará promovendo o II Encontro de Negócios entre Mulheres.

“Em cada evento que promovemos escolhemos um tema voltado para o público feminino. No primeiro falei sobre autoestima e empoderamento. Este II Encontro tem como objetivo orientar e despertar os talentos da mulherada de minha comunidade para que elas acreditem em si mesma e busquem novos horizontes, que saiam do comodismo e lutem pelos seus sonhos”, justifica a professora. “Vocês não imaginam o tamanho da minha alegria. É a realização de um sonho, e isso não há dinheiro que pague. Gratidão por me ouvir e dar o suporte e apoio que preciso”, disse.

“O principal objetivo do projeto não é somente divulgar meu trabalho ou vender produtos, mas sim trocar experiências, compartilhar conhecimentos e dar apoio motivacional, orientar, incentivar e buscar parcerias (networking)”, explica a professora graduada em Letras Português/Inglês, pela Faculdade Mauá de Brasília e também graduada em pedagogia pela Faculdade Albert Einstein de Brasília e pós-graduada em Orientação, Supervisão e Gestão Escolar. Desenvolve ainda trabalho de Coach Life Motivacional em Orientação reeducação alimentar e emagrecimento.

Luta pelo empoderamento feminino em Peixe

Geane Pereira é um exemplo de cidadã que desde adolescente luta em defesa da equidade do gênero feminino para fortalecer o empoderamento feminino no município de Peixe. Ela explica que nasceu em Peixe e em 1999, quando tinha apenas 14 anos, foi morar em Palmas sozinha para dar continuidade ao seu estudo e em busca de trabalho para o sustento. Depois de 02 anos ela mudou para Brasília onde superou desafios e os obstáculos vividos por uma mulher que saiu de uma pequena cidade do interior para a Capital do País.

“Superei obstáculos graças a minha vontade de aprender e ser uma pessoa melhor. Cursei duas faculdades e tenho muito orgulho de mim mesma. E quando retornei ao meu ninho, minha terra natal, eu tive que reinventar minha vida devido a muitos fatores, inclusive, sobre o escasso poder econômico do lugar, falta de acessibilidade, cultura, entre outras limitações”, disse.

Vila São Miguel

A professora Geane Pereira da Silva, mora na Vila São Miguel em Peixe há cinco anos, considerada uma comunidade pacata com apenas 300 habitantes.