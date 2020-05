Emergência | Governo do Tocantins publica Edital de contratação de profissionais da saúde para trabalhar no combate ao COVID-19

O Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Saúde divulgou Edital, em caráter emergência para a contratação de profissionais de saúde para prestação de serviço no combate ao Coronavírus (COVID-19) com o objetivo de suplementar e/ou complementar as ações desenvolvidas no Estado do Tocantins no enfrentamento da COVID-19.

por Redação

O Chamamento Público trata do cadastramento para contratação de Assistente Social, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos e Técnicos em Enfermagem com remuneração entre R$ 1.256,76 para técnicos em enfermagem, R$ 3.069,71 para enfermeiro, farmacêutico e assistente social e R$ 10.276,00 para médicos. Os interessados poderão se cadastrar na plataforma do FormSus (clique aqui no link e acesse).

CONFIRA O LINK DO EDITAL.