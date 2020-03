Emendas para saúde | “Caluniadores contra os trabalhos bancada federal” responderão na justiça, vaticina a senadora Kátia Abreu

Em nota, a coordenadora da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, Senadora Kátia Abreu (PP), diz os deputados e senadores do Tocantins, juntos, destinaram R$ 203 milhões para saúde e ela e senador Irajá Abreu destinaram R$ 27,9 milhões, cada, no orçamento de 2020.

por Wesley Silas

A redação da nota é dura e ela cita a intenção de “desmentir e repudiar as calúnias sobre o trabalho de grande parte da bancada no Congresso em defesa do Tocantins” e ameaça ingressar na justiça com denúncias “aos caluniadores” e cita o Governo do Tocantins.

“O Governador em suas falas recentes tem afirmado que parceiros são apenas os parlamentares que destinaram recursos para o caixa do governo estadual. Os parlamentares que optaram por destinar os recursos para prefeituras diretamente ou para a União cumpriram também os seus deveres. As prefeituras, pelo que nos consta, ainda fazem parte do Tocantins, e não apenas o governo estadual”, disse.

Confira (click no link) a íntegra do Esclarecimento da Bancada Federal do Tocantins