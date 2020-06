Emenda de Antonio Andrade garante recursos na ordem de R$ 150 milhões para duplicação da TO-050

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Tocantins (AL-TO), com emenda do presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (PTB), a MP 04 que trata da venda de ações que estado ainda têm da empresa Lajeado Energia S.A.

por Redação

Uma iniciativa de Antonio Andrade garantiu que 25% dos recursos arrecadados com a venda das ações, sejam investidos na duplicação da TO-050, Palmas X Porto Nacional.

Segundo do secretário da Fazenda do Tocantins, Sandro Henrique, o Estado possui 23% das ações da companhia que podem render entre R$ 500 e R$ 600 milhões.

Para Andrade a duplicação vai garantir mais segurança e o investimento em obras estruturantes são importantes para economia e também na geração de emprego.

“Esta é uma das rodovias mais movimentadas da região, tem se tornado perigosa, muitas vidas já se perderam. Além disso, o Estado tem um papel fundamental na retomada da economia num pós-pandemia”, disse o presidente.

Outros deputados também acrescentaram emendas na MP 04, garantindo recursos para diversas obras no Estado. O deputado Ricardo Ayres assina a emenda junto com o presidente Antonio Andrade.