Em visita ao setor Campo Bello, Josi Nunes apresenta proposta para realização de cursos profissionalizantes a mulheres de Gurupi

Em visita ao setor Campo Bello, nesta quinta-feira, 1º de outubro, a candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes (Pros), e o seu candidato a vice, Gleydson Nato (PTB), receberam da moradora Beth Melo propostas para proporcionar cursos profissionalizantes nos bairros para atender, preferencialmente, adolescentes e mães solteiras do município.

As propostas reunidas por Beth foram sugeridas pelos seus seguidores do Instagram, os quais 90% são gurupienses e, deste total, 80% são mulheres.

Ao receber as propostas, Josi assumiu o compromisso de investir na formação profissional das mulheres gurupienses para facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

“Sabemos que um dos pilares da geração de emprego e renda é a qualificação profissional para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. É por entender que vidas podem ser mudadas por meio de cursos profissionalizantes que assumo o compromisso de investir na formação profissional das mulheres de Gurupi”, garantiu.

Para que os cursos de formação profissional também cheguem aos bairros periféricos, Gleydson prometeu uma extensão do Centro de Integração da Mulher. “Este é um compromisso de Josi Nunes e Gleydson Nato: uma extensão do Centro de Integração da Mulher para que esses cursos profissionalizantes também cheguem aos bairros periféricos e atendam as mulheres que têm dificuldade de acesso”, afirmou.

Beth contou que foi por meio de um curso profissionalizante que a sua história de vida foi mudada e afirmou que confia em Josi e Gleydson para que proporcionem a formação a mais mulheres de Gurupi. “Sou mãe solo. Sei muito bem o que é não ter uma profissão para poder manter a casa e alimentar os filhos. Foi através dos cursos profissionalizantes que a minha história de vida foi mudada e hoje sou instrutora de maquiagem. Procurei a Josi e o Gleydson por confiar e acreditar que, com eles na Prefeitura, mais vidas poderão ser transformadas por meio dos cursos de formação profissional”, concluiu.