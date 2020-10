Em visita a região Sudeste, senadora Kátia Abreu buscae reforçar campanha de seus aliados

Neste final de semana, de sexta (02) a domingo (04), a Senadora Kátia Abreu visitou 12 cidades da região sudeste do Tocantins e reafirmou compromissos com os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos e vereadores do Partido Progressistas (PP) e aliados políticos.

Por Redação

Em sua passagem pela região sudeste do estado, a Senadora conferiu de perto as dificuldades vivenciadas pela população sobretudo com a escassez de água que sempre acontece nessa época do ano. Preocupada com essa recorrência de falta de água na região e buscando minimizar esse problema, a parlamentar disse que já tem recursos na ordem de R$ 14 milhões para construção de poços artesianos em todo o Tocantins e que vai agilizar o atendimento à região sudeste.

Em todos os municípios visitados, a Senadora falou sobre os recursos já destinados por ela e pelo Senador Irajá, para o combate a pandemia pelo novo coronavírus, para infraestrutura, sobretudo pavimentação asfáltica, cirurgias de cataratas e custeio em geral. A parlamentar disse que vai continuar priorizando os municípios e que recursos para os futuros prefeitos trabalharem não vão faltar. Kátia Abreu disse que dinheiro direto na conta da prefeitura é garantia de que os recursos chegam até o povo que precisa.

As cidades e seus respectivos candidatos, que receberam a visita da Senadora Kátia Abreu foram: Novo Alegre – Wilson (PSD) e Rui Torres (PP); Combinado – Dofim (PSD) e Jardel (PP); Novo Jardim – Zé da Pedra (PV); Dianópolis – José Salomão (PT) e Aurélio (PSD); Almas – Gisele Cintra (PSDB) e Nivardo Filho (PP); Porto Alegre – Renan Cerqueira (PL) e Edivan (PSD); Conceição do Tocantins – João Paulo (PSD) e Pongo (DEM); Natividade – Dr. Thiago (PP) e Felipe (PP); São Valério – Olímpio Arraes (PSD) e Joca Moura (DC); Chapada da Natividade – Odilene Lacerda (PP) e Geraldinho do PT (PT); Santa Rosa – Edivan Gomes (PSD) e Generi (PP) e

Silvanópolis – Gernivon (PSD) e Matheuzinho (PTB), onde participou de uma grande manifestação em prol da reeleição do atual prefeito.

Em todas as cidades, por onde a Senadora passou, ela ressaltou os cuidados de prevenção ao novo coronavírus e parabenizou a atuação das equipes de apoio dos candidatos, que não pouparam esforços para que todos os cuidados e normas de segurança fossem cumpridos.