Em visita a Gurupi, Goverador Carlesse anuncia assinatura do contrato de empréstimo com a Caixa na primeira semana de janeiro de 2020

O governador Mauro Carlesse chegou a Gurupi na tarde desta segunda-feira, 23, onde irá passar o Natal na casa do seu sogro. Durante a chegada ele visitou o setor Campo Bello e o residencial João Lisboa da Cruz para distribuir presentes para crianças. Em entrevista ao Portal Atitude ele comentou sobre obras como a licitação da segunda fase do Hospital Geral de Gurupi e financiamento junto a Caixa que irá viabilizar um empréstimo de R$ 600 milhões para custear obra nos 139 municípios, contrapartida da construção do Hospital Geral de Gurupi e a tão esperada pavimentação da TO-365 que liga Gurupi ao Trevo da Praia.

por Wesley Silas

Vestido de short e arrodeado de crianças, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, fez um breve relado sobre 2019 e anunciou que irá passar o Natal na casa do seu sogro, Luiz Fernando de Mendonça, junto com os parente de sua esposa, Fernanda Mendonça, que é natural de Gurupi.

“Vou passar o Natal em Gurupi na casa do meu sogro com a família para comemorar um ano bom de muitas vitórias e também dificuldades. Graças a Deus estamos terminando o ano colocando o Estado numa situação positiva e vamos começar 2020 com obras, com investimento na segurança pública e com mais investimentos na saúde e educação”, disse o governador.

Financiamento com a Caixa

A assinatura definitiva do contrato de, aproximadamente, R$ 600 milhões com a Caixa Econômica para construção da nova ponte de Porto Nacional, obras de infraestrutura nos 139 municípios e pavimentação das rodovias ligando Gurupi ao Trevo da Praia e que liga ligando Lagoa da Confusão à Barreira da Cruz foi outro assunto comentado pelo governador.

“O contrato está pronto e eles ainda não puderam assinar devido estarmos na virada do ano e orçamento deles tinha terminado. E a assinatura está marcada para a primeira semana de 2020 quando o estado passará a ter os valores na conta”, disse.

Ele também comentou sobre a licitação da segunda fase do Hospital Geral de Gurupi e conclusão da obra.

“A segunda fase da obras está preste a ser licitada e queremos concluir a obra (as duas etapas) até dezembro. Chegamos a anunciar para acontecer antes, mas é muito difícil e vamos entregar até o final de 2020. As empresas que vão participar da licitação são grandes empresas que terão condições de concluir com rapidez a obra e o dinheiro já está na conta da Caixa Econômica que permitirá a empresa contratar um grande volume de pessoas para entregar a obra para os moradores da região sul do Tocantins”, disse.

Preocupação com a região

Segundo o governador por onde ele tem passado não tem escondido sua “preocupação com a região sul do Tocantins”.

“É a minha região e onde eu estiver, seja no Bico do Papagaio eu não nego que sou da região sul, apesar de ter trabalhado para todo Estado é lógico que eu tenho um carinho muito especial por Gurupi que é a nossa cidade e pela nossa região sul”.

“Os moradores da região podem esperar deste governador um constante trabalho e muitas obras que serão realizadas em Gurupi e em todas as cidades desta região. Gurupi terá obras, além do Parque Pouso do Meio que em breve estará iniciando”, disse.