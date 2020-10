Em vídeo, Josi Nunes explica como destinou cerca de R$ 20 milhões em recursos para Gurupi

Em vídeo divulgado em suas redes sociais nesta terça-feira, 6, a candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, mostrou o quanto sua atuação como deputada federal (2015 a 2018) beneficiou Gurupi, trazendo cerca de R$ 20 milhões em recursos para obras.

“Como deputada federal, eu tive como colaborar melhor em termos de recursos. Enquanto deputada estadual [de 1999 a 2014], tinha um papel mais na mediação, na propositura, ouvindo a comunidade, levando interesses para o governador atender aquelas necessidades. Mas como deputada federal, você tem um ingrediente a mais nas suas funções, que é trazer recursos para as cidades que você representa. Nas duas administrações do prefeito atual eu estive presente quase todo o tempo. Eu trouxe recursos para várias obras que estão sendo executadas no momento”, afirma Josi.

Entre 2015 e 2018, grande parte dos recursos destinados por Josi como deputada federal serviram para atender a população de Gurupi, principalmente na área da Saúde, a exemplo da aquisição de equipamentos hospitalares, compra de ambulâncias, construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), e ampliação do Hospital Regional de Gurupi (HRG).

“Nenhum prefeito consegue realizar tudo sozinho. Você depende de muitas mãos, e eu tenho a satisfação de falar para o povo de Gurupi que essas mãos contribuíram com o sucesso que está tendo hoje. Muitas obras, que hoje dão essa imagem de satisfação do povo de Gurupi com a administração atual, elas foram feitas e estão sendo feitas, graças a recursos e ao meu trabalho lá na Câmara Federal”, garante Josi.

Em um levantamento feito apenas durante o período em que foi deputada federal, Josi destinou cerca de R$ 20 milhões em emendas para Gurupi. No ano de 2015, foram R$ 4,8 milhões que contemplaram pavimentação asfáltica urbana (R$ 2,4 milhões); construção do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) (R$ 1 milhão); construção do Centro de Especialidades Odontológicas (R$ 1 milhão); e aquisição de equipamentos para o Caps (R$ 400 mil).

Em 2016, a então parlamentar destinou para Gurupi mais de R$ 4,7 milhões, sendo R$ 1 milhão para construção do Caps; R$ 2,5 milhões para Construção do Centro de Reabilitação (CER); R$ 659 mil para construção da Unidades Básicas de Saúde (UBS); R$ 185.630 mil em equipamentos e material permanente de saúde; R$ 287.520 mil ampliação do Hospital Regional de Gurupi (HRG); e R$ 124.660 em equipamentos para o HRG.

Já em 2017, foram mais de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica; R$ 250 mil para reforma do Centro de Ensino Médio (CEM) Bom Jesus; R$ 159.768 mil para aquisição e distribuição de alimentos; R$ 170 mil para aquisição de unidade móvel de saúde; R$ 149.940 mil em equipamentos e material permanente de saúde; R$ 80 mil para aquisição de ambulância; R$ 500 mil para revitalização do Parque Mutuca; e R$ 1 milhão em ampliação de vias com pavimentação asfáltica.

No ano de 2018, foram mais de R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1 milhão para construção da Clínica da Universidade de Gurupi (Unirg); R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica e R$ 190 mil para aquisição de dois kits agrícolas. Em 2019, Josi destinou R$ 4 milhões para aquisição de equipamentos para o Hospital Geral de Gurupi (HGG).

“Então, são muitas obras. Eu trouxe recursos para pavimentação asfáltica, para a área de saúde, educação, para aquisição de equipamentos, insumos e ambulâncias. Então, foram muitos e muitos recursos que eu trouxe para Gurupi e que o prefeito atual está, então, executando essas obras. Então, é fruto de um trabalho conjunto que eu faço parte”, conclui Josi.