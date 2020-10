Em véspera de feriado, autoatendimento da Caixa em Gurupi sem dinheiro

Os clientes da Caixa Econômica de Gurupi mais uma se deparou em véspera de feriado e após pagamento de salários da Prefeitura e do Governo do Estado com boa parte dos Caixas Eletrônicos inativos. “Isso é comum e acontece sempre com os bancos de Gurupi como o Bradesco e a Caixa Econômica, exceto do Itaú”, disse um correntista da CEF na fila de espera dos Caixas Eletrônicos.

por Wesley Silas

Os correntistas dos bancos de Gurupi mais uma vez estão impacientes diante a falta de compromisso das agências bancárias que não alimentam os Caixa Eletrônicos nos finais de semana, em especial quando acontece feriadão como o atual.

A situação tem sido recorrente e contínua, devido as agências virarem às costas para órgãos como o Procon.

Falta de respeito com seus clientes.

Um exemplo são os 07 Caixas Eletrônicos da CEF da sala de autoatendimento da Av Goiás com a Rua 10, onde apenas 02 caixas estavam com dinheiro neste sábado. “A situação tente a piorar mais tarde porque todos os caixas deverão ficar sem dinheiro como tem acontecido”, disse um correntista.