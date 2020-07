Em resposta a esquerda, grupo de apoiadores de Bolsonaro colocam outdoors em apoio ao presidente em Gurupi

Um dos outdoors foi instalado próximo ao Parque Mutuca, ao lado de outro que faz críticas ao Presidente.

Por Régis Caio

O caso dos outdoors em Gurupi ganha mais um capítulo neste sábado (25) com a instalação de vários em apoio ao presidente da república, Jair Bolsonaro.

A frase diz a “A democracia começa respeitando o resultados das urnas. Somos mais de 57 milhões. Fechado com Bolsonaro”, é o que está escrito no outdoor.

“Tivemos autorização do dono do terreno para implantar o outdoor e estaremos colocando seis em toda a cidade, o primeiro já foi colocado próximo ao Parque Mutuca”, disse Adhemar Alves, que pertence ao grupo de apoiadores do presidente.

Polêmica

A repercussão sobre os outdoors começou após a implantação de alguns contra o atual presidente em Gurupi. Imediatamente os direitistas de da cidade se manifestaram e repudiaram o ato.

Nesta semana, um dos líderes da direita Gurupi, Farlei Meyer, chegou a fazer uma denúncia no Ministério Público “O que estou requerendo com este documento protocolado é simplesmente que o MP, utilizando dos meios legais que possui, como órgão fiscalizador, identifique quem confeccionou e quem são os verdadeiros pagadores/doadores destes outdoors, para que se possa controlar/fiscalizar o uso indevido de dinheiro público, uso de pessoas como possíveis “laranjas” ou até mesmo de alguns agentes públicos e/ou políticos, estarem usando destes artifícios para “bancar” tais atos subterraneamente”, disse Farlei.