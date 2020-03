Em resposta a declaração de moradora, Secretário de Saúde garante que não há nenhuma suspeita de coronavírus em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O Secretário Municipal de Saúde de Gurupi, Gutierres Torquato, mostrou preocupação com as publicações em redes sociais sobre paciente suspeito ou com coronavírus em Gurupi. “Paciente atendida na UPA no período da tarde apenas apresentando gripe”, comentou o secretário. Porém a paciente informou ao Portal Atitude que foi aconselhada por uma médica da UPA, não se aproximar das pessoas.

por Wesley Silas

Vanessa Rocha, 26 anos, informou ao Portal Atitude que não viajou para fora de Gurupi, mas ela e um amiga frequentam uma conveniência em Gurupi com grande fluxo de pessoas e, desde a última vez que esteve no local, elas têm sentido sintomas como dor no corpo, febre, coriza, tosse seca, diarreia e falta de ar.

“Estamos sentindo todos estes sintomas. Fomos na UPA e a médica que nos atendeu recomendou que eu não fossemos para rua e eu tenho que manter distância de 2 metros de vizinhos próximos. A mesma me recomendou voltar na quarta-feira para pegar o encaminhamento e fazer exames e confirmar dados estatísticos”, disse Vanessa. Vanessa afirmou que ela e sua amiga teriam frequentado a Conveniência na quinta-feira e no sábado passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a estimativa é que o período de incubação do vírus seja de 1 a 14 dias.

Conforme o Boletim de Acompanhamento da Secretaria de Estado da Saúde, publicado no domingo, 15, não há nenhum caso de pessoa suspeita de coronavírus em Gurupi.

Secretário de saúde nega suspeita de coronavírus em Gurupi

Nas últimas horas postagens inventadas sobre casos de paciente suspeito com coronavírus em Gurupi tem alarmado e piorado a situação em Gurupi. Na noite de ontem muitos grupos de redes sociais, principalmente de whatsapp, foram infestados com notícias falsa sobre um paciente que estaria em situação grave no hospital Regional de Gurupi.

Sobre a declaração de Vanessa Rocha, o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato disse que o caso seria uma gripe comum e descartou suspeita de coronavírus.

“Paciente atendida na UPA no período da tarde apenas apresentando gripe. Jamais um profissional da UPA lhe passaria uma avaliação como essa sem informar de imediato a coordenação epidemiológica e a secretaria Estadual de Saúde”, explicou Torquato.

No final da tarde o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, publicou relação de medidas de prevenção ao coronavírus com comunicado à população sobre decisões que serão tomadas no âmbito municipal definidas por meio de um Comitê Gestor. “O Prefeito Laurez tomou todas as medidas para precaução e não há nenhuma suspeita ou caso confirmado em Gurupi”, disse.

Confira aqui no link tudo sobre o novo coronavírus e a doença que ele provoca.