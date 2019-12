Em pronunciamento, Governador Mauro Carlesse avalia os avanços de 2019 Avalie esse post Avalie esse post

Em pronunciamento do governador Mauro Carlesse lembrou que recebeu o estado com dificuldades financeiras, sem dinheiro para pagar o básico como os servidores e para enxugar máquina seu governo teve que cortar despesas e os resultados apareceram com o pagamento da folha no primeiro dia no mês e depois de muito tempo o estado voltou a ser enquadrado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele citou avanços na saúde, educação e garantiu o concurso público para PM com mais de 1.000 vagas.

por Wesley Silas

O governador comentou sobre as obras envolvendo a saúde pública que estavam paradas. “reiniciamos a construção do Hospital [Geral] de Gurupi, concluímos 10 Centros Cirúrgicos no HGP, estalamos a máquina de radioterapia em Araguaína”, disse.

Segundo ele as atitudes adotadas pelo governo fez que com reduzisse as filas de cirurgias na unidades hospitalares com o programa Operara Tocantins. “Já começamos fazer cirurgia de cardiopatia em Araguaína e agora vamos fazer mais cirurgias de cataratas”, disse.

Educação

Na educação o governador comentou sobre a ampliações dos colégios militares e as escolas de Tempo Integral e que muitas obras que estavam sendo retomadas.

Segurança Pública e Concurso público

Na Segurança Pública, o governador declarou que o seu governo foi o que mais investiu neste segmento. “Os agentes e delegados recebem salários dignos com viaturas novas, armas potentes e novos prédios de delegacias. A Polícia Militar está mais equipada e mais forte para combater de frente o crime organizado de forma corajosa”.

Quando ao concurso público da Polícia Militar o governador lembrou que já foi autorizado. “Autorizei um concurso público para 1.000 soldados que vão reforça os trabalhos da nossa Polícia Militar”.

Recursos para o município

Dentro do viés de governo municipalista, o governo citou os valores que os 139 municípios do Tocantins irão receber em 2020 como parte do financiamento de R$ 600 milhões com a Caixa Econômica.

“Cada cidade irã receber R$ 1 milhão em pavimentação de ruas e outras obras, incluindo a nova porte sobre o rio Tocantins em Porto Nacional. É o maior plano de obras que o Tocantins já viu. Com atitude e responsabilidade resgatamos a credibilidade do Estado”, completou o governador.