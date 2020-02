Em Paraíso, Osires Damaso anuncia R$ 10 milhões para a saúde do Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

O deputado federal Osires Damaso visitou, na sexta-feira (21), o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins (HRP). Durante a visitação, Damaso anunciou a destinação de cerca de R$ 10 milhões de reais para a aquisição de equipamentos e custeio da saúde do Tocantins.

Por Redação

A visita de Osires Damaso ao Hospital Regional de Paraíso foi conjunta com os vereadores Paulo Sérgio Diniz, presidente da Câmara Municipal, e dos vereadores Whisllan Maciel e Professor Deley Oliveira, além de outros líderes do município.

Ao lado da diretora do HRP, Leiliani Alves da Silva, o deputado federal, bem como os vereadores, levantou as demandas da unidade e se comprometeram a atendê-las através de recursos de emenda parlamentar.

Damaso afirmou que as emendas serão destinadas com o objetivo de atender “ao máximo as necessidades do Hospital Regional de Paraíso para que a população de Paraíso e do Vale do Araguaia seja mais bem assistida na área da saúde”, colocou o parlamentar. Já a diretora da unidade, Leiliani Alves da Silva, afirmou que o recurso será utilizado para melhorar os serviços já ofertados, reforma e compra de equipamentos para o hospital.

Para os vereadores de Paraíso, “as aquisições serão pontuais e vão melhorar o andamento do Hospital Regional de Paraíso”, de acordo com o presidente do Legislativo municipal, Paulo Sérgio Diniz, e que “o recurso é necessário e bem-vindo”, como citou o vereador Whisllan Maciel.

Além de emendas parlamentares para a saúde de Paraíso, o deputado federal Osires Damaso também destinou recursos para a implantação da Universidade do Tocantins (Unitins) – polo Paraíso, que beneficiou inúmeros estudantes a se capacitarem para o mercado de trabalho. Para o vereador Professor Deley Oliveira, Damaso “está investindo na saúde, na educação e fará muito mais por Paraíso e pelo Vale do Araguaia”. (Ariany Minsiter)