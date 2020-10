Em Palmas, sete unidades sentinelas abrem no feriado de Criação do Estado para atender pacientes suspeitos para Covid-19

As Unidades de Saúde da Família do Jardim Aureny I, do Taquari, Walter Pereira Morato em Taquaruçu, José Hermes emTaquaralto, da Arse 131, da Arne 53 e da Arno 61 funcionarão nas 7 às 19 horas

Por Redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa que durante o feriado da Criação do Estado do Tocantins, celebrado nesta segunda-feira, 05, funcionarão sete unidades sentinelas, das 7 às 19 horas, para atender pacientes que estejam com sintomas suspeitos para Covid-19, com atendimento médico ou de enfermagem, testagem e assistência farmacêutica.

Estarão abertas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do Jardim Aureny I, no Jardim Taquari, a USF Walter Pereira Morato em Taquaruçu, a José Hermes em Taquaralto e ainda, a USF da Arse 131 (1.304 Sul) na região Sul do Plano Diretor da Capital. Também estarão em funcionamento as USFs da Arne 53 (406 Norte) e da Arno 61 (503 Norte) na região Norte.

De acordo com a pasta, o objetivo é disponibilizar mais atendimentos a pacientes com casos leves de síndromes gripais, evitando que estas pessoas busquem os serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos finais de semana. Após o feriado, as unidades seguem com os serviços de saúde de rotina, além dos casos de síndromes gripais.

Atendimentos

A respeito do atendimento, a Semus reforça que é importante que o paciente saiba que ele pode ser atendido em qualquer uma das 34 USFs do Município de Palmas, caso apresente algum sintoma leve do novo coronavírus de segunda a sexta-feira.

No entanto, caso apresente sintomas mais graves, como febre, tosse e dificuldade de respirar, essa pessoa deve procurar as UPAs, em qualquer dia da semana. E, se o paciente que se dirigir à UPA não apresentar melhoras, ele será encaminhado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) ou outro hospital de referência.

Testes

Os testes para detecção do novo coronavírus (Covid-19) realizados nas unidades sentinelas são o sorológico e o RT-PCR (Swab). Este último pode ser feito entre três a sete dias do início dos sintomas. No entanto, após o oitavo dia de sintoma, o teste recomendado é o sorológico, que é a coleta de sangue.