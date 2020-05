Em novo Decreto, governador Carlesse prorroga suspensão das aulas e jornada reduzida para servidores públicos até 30 de junho

Medidas foram deliberadas pelo Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19

por Vania Machado

As atividades educacionais na forma presencial permanecerão suspensas em todo o Tocantins até dia 30 de junho, assim como a manutenção da jornada de trabalho de 6 horas para os servidores públicos. A prorrogação do prazo consta no Decreto 6.099, assinado pelo governador do Tocantins Mauro Carlesse, que será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira, 28.

“Estamos vivendo um momento sem precedentes. Um vírus muito dinâmico que requer a revisão de nossas ações quase que diariamente. Nossa preocupação maior é com a população, no sentido de evitar aglomerações para que esse vírus não se propague ainda mais, levando mais pessoas a adoecerem e aí colapsar a rede de saúde”, afirmou o governador Mauro Carlesse.

A suspensão das aulas na forma presencial abrange tantas instituições da rede pública quanto privada, da educação básica ao ensino superior.

Continua fixado, o horário das 8 às 14 horas, ou seja, 6 horas diárias, a jornada de trabalho nas unidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Cabendo aos dirigentes dos órgãos públicos organizar jornada laboral alternativa, no turno da tarde, das 14 às 20 horas, a fim de se evitar a aglomeração de pessoas.

O trabalho home office é assegurado aos seguintes servidores: idosos com idade igual ou superior a 60 anos; gestantes e lactantes; aqueles que mantenham sob sua guarda criança menor de um ano; portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico.

O governador Mauro Carlesse reforça a necessidade de cada pessoa adotar medidas de prevenção à Covid-19. “Enquanto ente público, nós adotamos medidas como a desinfecção de locais públicos onde tem maior aglomeração em várias cidades para dar uma segurança maior à população. Mas o uso de máscaras é indispensável para qualquer pessoa quando for sair à rua, lavar bem as mãos com frequência, quando não for possível, usar o álcool em gel. É importante ter esse cuidado consigo mesmo e com seus familiares, e se tiver qualquer sintoma procure o serviço de saúde para o devido acompanhamento”, concluiu.