Em nota, governador Mauro Carlesse, refuta "qualquer tentativa de ligação de sua gestão às velhas práticas políticas do uso de servidores fantasmas"

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), publicou um nota em resposta à Operação Assombro deflagrada na manhã desta terça-feira (17) pela Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. “Foi justamente a gestão Mauro Carlesse que pôs fim a esses antigos métodos utilizados pelos grupos políticos que passaram pelo Tocantins no passado recente”, disse o governador.

por Redação

Na nota, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, disse que “refuta qualquer tentativa de ligação de sua gestão às velhas práticas políticas do uso de servidores fantasmas. Pois foi justamente a gestão Mauro Carlesse que pôs fim a esses antigos métodos utilizados pelos grupos políticos que passaram pelo Tocantins no passado recente”.

Diz ainda que “foi a gestão Mauro Carlesse que encontrou o índice de gasto com pessoal em 58,22% em abril de 2018, quando da cassação da gestão anterior e da posse do atual Governador”.

“Foi a gestão Mauro Carlesse que teve atitude de enfrentar o problema do desenquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal, promover a Reforma Administrativa e reduzir consideravelmente o gasto com folha de pagamento, cortando 50% dos contratos temporários e 30% dos cargos em comissão, além de reduzir outras despesas do Governo, para reenquadrar o Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal. Medidas essas que resultaram no resgate da credibilidade do Estado e recolocam o Tocantins entre os entes da Federação com melhor condição de equilíbrio fiscal”.

Na nota, o governador Mauro Carlesse reitera que, “mesmo a contragosto de antigas forças políticas, prosseguirá com o trabalho de recuperação das contas públicas do Tocantins, visando à retomada dos investimentos, a geração de empregos e oportunidades e a melhoria na qualidade vida da população”.