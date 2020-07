Em meio ao avanço exponencial de Covid-19, Prefeitura de Gurupi adquire seis respiradores

Nesta quinta-feira, 16, a taxa de ocupação dos leitos de UTI-Covid-19 voltou para 100% de ocupação e o município passou a ter 20 novos casos mostrando o crescimento exponencial na região sul que conta com 18 municípios, entre eles Formoso do Araguaia que contabilizou hoje 18 novos casos. Confira o avanço exponencial de Covid-19 em Gurupi

por Wesley Silas

No dia 08 de abril aconteceu o primeiro caso da Covid-19 em Gurupi e um mês após a curva de novos casos seguiu em alta, passou a ter 22 novos casos, em 90 dias (dia 08 de junho) o número saltou para 127 novos casos e em 120 dias (08/07) o número saltou para 300 casos e nesta quinta feira foram contabilizados 470 novos casos.

Conforme uma modelagem estatística (veja abaixo) a previsão para os próximo 13 dias será de acelerar ainda mais os novos contágios com previsão de fechamento deste mês com aproximadamente 900 casos. “Pode observar no gráfico um R² que na estatística quanto ele estiver mais próximo de 1, mais confiável é o modelo, ou seja, o nível de acerto desta linha está em torno de 96%, com 4% de margem de erro para previsão dos dados da Covid”, informou o profissional que produziu o gráfico. Ele disse ainda que há vários dias as informações estatísticas estão sendo confirmadas com os novos casos registrados.

Estrutura para receber pacientes graves

Passados 3 meses e 08 dias do primeiro caso da Covid, ontem o Secretário Municipal de Saúde, Antônio Carlos Pakalolo, informou que a Prefeitura adquiriu 06 novos ventiladores, sendo três para transporte e outros três de UTI que serão implantados na UPA de Gurupi. Para receber casos graves o Hospital Regional de Gurupi oferece 10 leitos de UTI/Covid-19, todos ocupados e 15 leitos clínicos, deste 07 (45%) encontram-se ocupados.

Gurupi contabiliza nesta quinta-feira, 3.032 casos descartados, 204 casos suspeitos, 470 confirmados, destes, 229 são pessoas recuperadas, 236 pessoas estão em tratamento e 05 óbitos.

Internações

No Hospital Regional de Gurupi estão internadas sete pessoas. Destes três homens, de 37, 59 e 73 estão com suspeita de Covid-19 e aguardam resultado dos exames. Dois homens, de 62 e 69 anos testados positivo para doença recebem os cuidados médicos. O primeiro está na UTI Covid, em estado grade e o outro na ala clínica-covid em estado moderado. Duas mulheres, de 46 e 81 anos também estão internadas e o estado de saúde delas é considerado moderado.

Em um hospital particular dois homens, de 25 e 66 anos estão sob os cuidados médicos e o estado de saúde deles é considerado moderado. Continua internada a mulher de 49 anos, entubada, em estado grave.

Recomendações

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco. O esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.