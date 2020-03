Em homenagem ao prefeito Laurez, músicos defendem representatividade na Câmara Municipal Avalie esse post Avalie esse post

Durante homenagem aos secretários de Cultura, Comunicação e ao prefeito Laurez Moreira pela valorização de artistas locais contratados no carnaval de 2020, os músicos foram unânimes em defender a participação da classe na disputa eleitoral para vereador em Gurupi.

Por Wesley Silas

Durante comemoração realizada no coreto da praça Francisco Henrique de Santana, na noite desta última terça-feira, 10, o músico e diretor de Cultura da Prefeitura de Gurupi, Silon Santos, se dirigiu aos políticos que criticam o carnaval e defendeu a presença de um músico na disputa eleitoral para que a classe possa ser melhor representada no parlamento municipal. Após o discurso os artistas agradaram da sugestão de Silon, mas finalizaram o evento sem sugerir qual seria o melhor nome para participar da disputa eleitoral.

Na ocasião, os músicos Deusa Pinheiro, Kaçula, Beth Melo e Valdo Oliveira representaram a classe enaltecendo a importância da valorização dos artistas locais nos eventos culturais promovido pela prefeitura de Gurupi.

“Nos juntamos e planejamos fazer algo como forma de gratidão por esses quase oito anos sempre nos motivando, sempre nos incentivando, em todos os eventos públicos ele nos coloca e não mede esforços de sempre valorizar o músico regional”, disse a cantora Deusa Pinheiro ao ressaltou o esforço do prefeito em ajudar a classe.

Em seguida o prefeito Laurez Moreira falou sobre a importância de valorizar os artistas locais. “O que me deixou imensamente honrado, pois sempre busco realmente exaltar nossos cantores e bandas que considero orgulho para nosso estado! Confesso que me emocionei e remeti a lembrança de quando era mais novo, e pensava que se eu não engajasse no meio político, gostaria de aventurar na vida artística, mas infelizmente não nasci com esse dom, mas gostaria”, disse o prefeito.

A secretária de comunicação, Luiza Rocha, destacou a divulgação da festa de Momo e do destaque aos músicos locais nas peças publicitária promovida por sua pasta.

“Quando criamos uma campanha como essa do carnaval de Gurupi, um dos objetivos é justamente apresentar nossos talentos gurupienses para o Brasil”, disse Luiza.

A secretária de Cultura e Turismo, Zenaide Costa, considerou que sua pasta percorreu o caminho correto ao contratar e valorizar os músicos prata da casa. “Esse momento foi muito gratificante porque depois de cada evento grandioso como o é o carnaval a gente fica se perguntando: “será que atendemos as expectativas as pessoas?” e a resposta veio dessa forma. Uma gratidão muito grande aos músicos, à gestão, à todos as pessoas que contribuem para o sucesso do nosso trabalho”, externou. (Com informações da Secom)

“Homenagem mais que merecida à essa gestão que nos abraçou com muito carinho”, disse a cantora Beth Melo.