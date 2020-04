Em Gurupi, Secretário Estadual de Saúde comenta uso hidroxicloroquina nos hospitais público e uso de máscaras pela população

Durante o debate plano de contingência de Covid-19 em Gurupi na tarde desta quarta-feira, 08, o gestor da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini e o médico Infectologista, Rafael Albuquerque, afirmaram que o Estado está abastecido com hidroxicloroquina; mas, não vai interferir na decisão clínica do médico na prescrição deste medicamento.

por Wesley Silas

O Secretário de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini e sua equipe técnica deixaram em Gurupi imagem positiva diante a transparência de sua equipe nas ações de enfretamento do coronavírus.

Durante o debate plano de contingência de Covid-19 do Estado do Tocantins, Dr. Edgar Tollin e o médico Infectologista, Rafael Albuquerque, defenderam que o uso indiscriminado de máscaras, como recomendou o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, para os 184 mil araguainense, poderá gerar fator de risco para quem necessita das máscaras nos hospitais.

“As máscaras, inicialmente, foi preconizada para pessoas que têm alguns sinais de sintomas [COVID-19] ou de uma síndrome gripal para não ter contato com as outras pessoas. A proteção é se alguém estiver doente para não contaminar o outro”, aconselhou o médico Infectologista, Rafael Albuquerque.

Ele aconselhou às pessoas que não tiverem sintomas do COVID-19 usem máscaras artesanais para não faltar o produto no mercado. (veja aqui dicas de fabricação de máscaras).

“A maioria das pessoas fazem uso inadequado da máscaras e na saúde, o maior risco de contaminação está no ato de retirá-las de forma incorreta”.

Hidroxicloroquina

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro comunicou que o Brasil irá receber nesta semana da Índia, matéria-prima para produzir a hidroxicloroquina, remédio utilizado para tratamento experimental da covid-19 e também usado no tratamento de doenças como malária, lúpus e artrite.

Para o Secretário de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini, o Ministério Público do Tocantins fez questionamentos sobre o uso da hidroxicloroquina na rede pública estadual em pacientes positivo ao COVID-19. Em resposta Tollini disse que, apesar de não haver protocolo, o Tocantins possuiu em seu estoque 4.500 comprimidos do medicamento e a decisão sobre o uso do medicamento caberá ao médico.

“O professor e mestre, David Uip, que é a maior autoridade do Brasil em infectologia quando saiu do tratamento perguntaram para ele se ele tinha usado hidroxicloroquina. Ele respondeu dizendo que não sabia porque era paciente e quem sabia era seu médico. Não precisa responder, cabe ao profissional decidir se vai usar o medicamento. Nós não podemos interferir na conduta médica e o prontuário e tratamento médico, cabe a equipe médica”, disse.

Sem interferência na decisão do médico

O médico Infectologista, Rafael Albuquerque, também comentou sobre o uso de hidroxicloroquina como tratamento experimental da covid-19.

“A SES não vai interferir na decisão clínica do médico que estará prescrevendo e não existe nenhum protocolo em relação a isso, porque para existir teria que ter uma resposta publicada e bem pesquisada que deveria sair nas revistas científicas Science ou na Nature – que é a resposta que todo mundo quer ter”, disse.

Fake News

Na apresentação plano Estadual de contingência de Covid-19 em Gurupi, a equipe técnica do SES afirmou que, no momento, ainda não há necessidade de implantar UTI, com respirador mecânico em Gurupi e os futuros casos deverão, inicialmente, ser enviados em UTI terrestre para Palmas ou Araguaína, onde encontram-se 30 UTIs, sem nenhum paciente no momento, preparadas para receber pacientes com COVID-19; mas caso necessite a SES poderá implantar UTI em Gurupi. Ele comentou ainda sobre as Fake News apontando subnotificações de pacientes com COVID-19 no Tocantins. Comentou ainda as notícias falsas sobre a morte de uma paciente idosas em Palmas, amplamente compartilhada nas redes sociais.

“Se fosse verdade tantas pessoas com coronavírus subnotificadas, para mim seria o melhor cenário. Se hoje estivesse 2% de infectados no Tocantins com 0% de ocupação hospitalar, seria o meu sonho. Eu pediria para o Secretário para liberar o comércio porque o cenário estaria perfeito e, não está porque os nossos casos ainda não chegaram. A gente tem a oportunidade para se preparar e treinar, como estamos fazendo, principalmente no uso adequado de EPI que, geralmente na retirada deste equipamento é que nosso profissionais se contaminam”, disse.

Pacientes que necessitarem de respiradores

A superintendente de Unidades Hospitalares Próprias da SES, Elaine Negre, reforçou com os presentes as previsões de incidência da doença na cidade e não descartou a possibilidade de implantação de Unidade de Terapia Intensiva (UIT) isolada e direcionada exclusivamente para pacientes com Covid-19 em Gurupi, na ocorrência de grande aumento nos casos notificados na cidade. Foram ressaltadas ainda as capacitações para todos os profissionais da rede pública e saúde, quanto à condução de pacientes durante a pandemia do novo coronavírus.

“Estamos tomando todas as precauções necessárias para a proteção dos profissionais e usuários do SUS. As medidas adotadas, embora sejam duras, são para a proteção daqueles que necessitam de atendimento médico neste período”, disse a superintendente, se referindo também à proibição de acompanhantes nos hospitais públicos de todo o Estado.

Aberto o debate com os participantes, foram levantadas as pautas relacionadas à saúde no município, como as orientações do atendimento primário nas Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento, condução dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais e a capacidade de transferência de pacientes em UTI móvel, ao que Tollini prontamente esclareceu que serão disponibilizadas unidades exclusivas para os pacientes com suspeita da doença. O prefeito da cidade se mostrou aberto à parceria com o Governo Estadual na condução desses casos.

Participaram da reunião o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, o secretário municipal de Saúde, Gutierres Torquato, e o deputado estadual Gleydson Nato, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde.