Em Gurupi, Sebrae realiza circuito gastronômico online

A ação premiará os estabelecimentos que receberem mais pedidos dos pratos inscritos e o cliente que mais fizer pedidos entre os dias 01 e 10 de maio. Cada categoria que tiver o prato mais pedido receberá uma premiação no valor de R$ 1.000 reais. O cliente com o maior número de pedidos receberá o “Prêmio Guloso de Plantão”.

por Redação

Com a pandemia de coronavírus no país, os pequenos negócios precisam buscar novas formas de se reinventarem para não ter grandes prejuízos com a crise. Pensando nisso e para valorizar a gastronomia de Gurupi e região, o Sebrae Tocantins organizou um circuito gastronômico em Gurupi. A ação premiará os estabelecimentos que mais venderem os pratos inscritos e o cliente que mais realizar pedidos. O aplicativo Tô No Lucro é parceiro da iniciativa e realizará as vendas e entregas dos pratos.

As inscrições são gratuitas, basta preencher o formulário pelo link. Cada estabelecimento deverá elaborar um prato, que poderá ser inscrito em apenas uma das três categorias de avalição: sobremesa, petiscos/aperitivos e lanches. Poderão se inscrever dez restaurantes por categoria. Os pratos poderão ser comercializados até o dia 10 de maio com valores que variam entre R$ 15,00 e R$ 20 reais.

Para cada categoria, o estabelecimento que tiver o prato mais pedido receberá uma premiação no valor de R$ 1.000 reais. O cliente que realizar o maior número de pedidos receberá o “Prêmio Guloso de Plantão”, um vale compras no valor de R$ 200, 00 reais que poderá ser utilizado nos restaurantes participantes.

“O circuito gastronômico é uma das estratégias do Sebrae para amenizar o impacto que os pequenos negócios vêm sofrendo com as consequências da pandemia. Essa ação incentiva os estabelecimentos da gastronomia local para alavancarem suas vendas e promove competitividade, mesmo em tempos de crise”, explicou a gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar. (Assessoria de imprensa Sebrae)

Acesse:https://bit.ly/2KAQcKJ