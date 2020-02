Em Gurupi e Araguaçu, professores da rede municipal decidem que vão cobrar na justiça o reajuste do Piso na carreira Avalie esse post Avalie esse post

Os professores da rede municipal de Gurupi decidiram em assembleia realizada terça-feira, 11 de fevereiro, que vão cobrar na justiça o pagamento do reajuste do Piso na carreira. A decisão foi tomada pós-reunião com a gestão municipal e diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet), através da Regional de Gurupi. O presidente do Sintet, José Roque Santiago acompanhou a reunião com a gestão e posteriormente a assembleia, onde a categoria votou por judicializar a pauta. Professores da rede municipal de Araguaçú também encaminham por ação judicial na cobrança do Piso na carreira.

por Redação

Conforme o Sintet, na reunião com o Sindicato, o Prefeito, Laurez Moreira anunciou que a prefeitura não irá pagar o reajuste na carreira; o piso foi pago apenas aos professores com normalistas. Segundo o prefeito, a equiparação salarial será feita com o pagamento do reajuste salarial anual, na data-base em maio, quando será pago aos professores o índice de 4,31% conforme a inflação.

Segundo o Sintet, o reajuste do Piso do Magistério corresponde a 12,84%, elevando-se o mesmo, a partir de 1º de janeiro de 2020, para R$ 2.886,15. Conforme o Sintet, segundo entendimento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), o piso e carreira andam juntos, respeitando os planos de carreira de cada município.

Segundo o plano de carreira do magistério municipal de Gurupi, o professor graduado deve receber 20% a mais que o professor nível médio, e o professor especialista 20% a mais que o professor graduado. Quando a correção do piso não se aplica na carreira há um estreitamento entre os níveis, e o salário do professor fica defasado.

Hoje o professor nível médio recebe com o reajuste salarial do piso R$ 2.886,24 e o graduado recebe R$ 2.891, 60.

Ainda na pauta, foi definido que a categoria vai aderir à greve geral da educação em 18 de março, em defesa do Fundeb permanente.

“Vamos judicializar o cumprimento no Piso, reivindicando um direito da categoria, não avamos abrir mão dos nossos direitos”, disse a presidente do Sintet Gurupi, Gabriela Zanina.

Os professores da rede municipal de Araguaçú vão cobrar na justiça o pagamento da aplicação do reajuste do piso na carreira. Segundo informou a presidente do Sintet Regional de Gurupí, Gabriela Zanina, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) anunciou que não vai pagar o reajuste na carreira por falta de recursos

Em Araguaçú, O sintet se reuniu com SEMED na segunda-feira, 10 de fevereiro. Sem propostas para o pagamento das progressões, a categoria também optou por cobrar judicialmente o pagamento das evoluções que estão atrasadas.