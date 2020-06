Em diálogo, vereador diz não achar justo receber salário e combustíveis no momento em os trabalhos parlamento municipal estão paralisados

O diálogo em grupo de whatsapp de vereadores chama atenção pela autocrítica em parte de seus colegas sobre uso de veículos e de combustíveis. Eles debateram sobre o caso de um servidor anunciado positivo para Covid-19 que não teve contato com os demais servidores, pois estava cumprindo escala de trabalho em casa.

por Wesley Silas

Dois dias após os vereadores Ivanilson Marinho (SD), Sargento Jenilson (PRTB) e André Caixeta (PSB) terem pedido o retorno das Sessões ordinárias no momento em que o comércio, bares e igrejas foram liberados, o presidente da Casa, vereador Wendel Gomides (DEM) anunciou que um servidor foi infectado com a doença e publicou o Ato da Presidência nº 10 suspendendo por 14 dias os trabalhos da Câmara Municipal, mesmo que os servidor não tenha tido contato com os demais colegas de trabalho, pois estava trabalhando em casa (Home Office). A repercussão sobre a reabertura das Sessões tem sido o assunto principal de um grupo de whatsapp dos vereadores e Diretores da Câmara Municipal de Gurupi. A frase que mais chamou atenção, além do anúncio de um servidor suspeito para Covid-19 foi uma em que um deles afirmou achar injusto receber salários, usar o veículo e combustíveis. “Estamos gastando combustível e os trabalhos parados. Isso não é justo”.

Servidor com Covid

Um dos 13 vereadores afirmou ao Portal Atitude que o servidor estaria com problemas respiratórios, mas conversas em um grupo de whatsapp existem duas versões para a confirmação, sendo que ontem o presidente da Casa confirmou o caso, e noutra disse que o teste feito hoje não teria confirmado positivo para Covid-19. Vele lembrar que o Ministério da Saúde recomenda que “o teste seja coletado entre o 3º e 7º dias de sintomas, preferencialmente, quando a carga viral é maior, podendo ser coletado até o 10º dia”.