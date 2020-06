Em defesa da reaberturas das Igrejas, pastores organizam abraço simbólico na Praça dos Girassóis

Nas redes sociais um grupo de pastores defendem um ato simbólico de abraço, sem contatos físicos e com distanciamento, para pressionar a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) a flexibilizar o Decreto que proíbe aglomerações em cultos religiosos.

por Wesley Silas

No áudio, um pastor da Igreja Videira de Palmas sugeriu como as igrejas pretendem fazer a manifestação. “O alvo seria abraçar a praça – no bom sentido sem pegar nas mãos -, que seria 3.200 metros linear com 2,5 metros de distanciamento com máscaras”, disse.

Ele exemplificou que necessitará de 40 pessoas para ocupar cada 100 metros no distanciamento de 2,5 metros. “Cada igreja iria assumir 100 metros, ou 200 metros de acordo com as pessoas que vão levar e como eu disse na reunião eu assumo um lado da praça. O alvo seria a gente marcar na rádio e fazer transmissão com os carros ligados com som com as pessoas em pé nas calçadas e a gente levantar um clamor, orar, cantar e também fazer as manifestações”, disse.