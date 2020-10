Em Araguaína, seminário “Vender é o que importa” terá participação online de Alfredo Soares

Em formato Drive In, evento acontecerá no dia 20 de outubro no Parque de Exposições de Araguaína.

Por Redação

O CEO da XTech Commerce, Alfredo Soares, ministrará palestra no seminário Drive In – Vender é o que importa. A palestra sobre rotina e planejamento de vendas para atingir resultados será projetada em um telão no Parque de Exposições de Araguaína.

Promovido pelo Sebrae Tocantins em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Araguaína (ACIARA), evento será realizado no dia 20 de outubro, a partir das 19 horas. O seminário é voltado para empresários e empreendedores de Araguaína e região. Os passaportes para o evento podem ser adquiridos na sede Aciara. Mais informações pelo link: http://bit.ly/driveinaraguaina .

” Nosso palestrante dará o passo a passo para gerar mais lucros com vendas online de produtos e serviços, além de apresentar estruturas e ferramentas necessárias para vender mais e estratégias assertivas para as vendas virtuais”, explicou Ilma Lopes, analista técnica do Sebrae Tocantins.

*Sobre o Palestrante*

Alfredo Soares é sócio e VP Institucional da Vetex, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Fundador da XTECH COMMERCE, que em três anos, transacionou R$ 547 milhões em vendas e foi adquirida pela VTEX em 2017. Fundou a startup Socialrocket, que sob sua gestão chegou a 150 mil usuários, em sete países. É autor do livro “Bora Vender”, obra que está sempre na lista de mais vendidos no segmento de vendas. Em seu portfólio tem mais de 200 palestras, realizadas nos últimos cinco anos, nos principais eventos do País.

(Assessoria de imprensa Sebrae)

