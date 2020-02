Em Araguaína, mistura de ritmos do Carnabalada reúne milhares de pessoas Avalie esse post Avalie esse post

Final de semana foi de muita animação na Via Lago, onde artistas locais e regionais se apresentaram com músicas católicas, sertanejas, marchinhas, axé, funk, entre outras

Por Redação

A Via Lago ficou lotada pelos foliões que aproveitaram o Carnabalada durante o final de semana. Desde sexta-feira, o local já recebeu bandas com destaque nacional como Dominus, Cia do Calypso e Mariana Fagundes, além de talentos locais. No sábado, foi dia com maior movimento e registrou a presença de aproximadamente 10 mil pessoas. A festa continua até terça-feira, 25, com mais atrações, entre as apresentações está a banda destaque de ritmo paraense Anjo Azul.

“É a segunda vez venho a Araguaína, dessa vez com um show em espaço aberto. Gostei de retornar porque o povo daqui é muito quente e gosta de todos os ritmos”, explicou a cantora Mariana Fagundes. Para aproveitar bem de perto a apresentação do novo talento brasileiro, a fiscal Leni Ferraz, 36 anos, garantiu logo cedo um lugar próximo ao palco. “É muito bom ter ela aqui, para que a gente possa se divertir sem sair da cidade, já que a maioria não consegue viajar”, afirmou.

Buscando reviver outros carnavais, o Bloco do Bolinha foi formado por amigos e familiares do empresário Alídio José Bras, 76 anos, que serve o apelido ao grupo. Morando em frente à Via Lago, ele diz adorar a festa. “Eu já me acostumei com os eventos aqui na frente, porque eu gosto de festa. Quando mais novo eu brincava tanto o Carnaval que chegava perder cinco quilos”, lembrou.

Fé que moveu a chuva

Nem mesmo a grande chuva da última sexta-feira, 22, evitou que católicos realizassem a missa programada para abertura das atividades e também cantar junto com a banda Dominus. “O poder público tem sido cada vez mais sensível a uma nova forma de fazer carnaval e isto fortalece a festa, a confraternização faz parte da vida”, esclareceu o bispo dom Giovane de Melo.

Fã da banda desde os anos 90, o designe web Márcio Andrade, 38 anos, é do tempo em que se comprava fita K7. “Eu só tinha visto a Dominus no Rio de Janeiro, durante a vinda do Papa, em 2013, e ter aqui é muito bom, até para representar para outras pessoas. Eu acompanho eles há uns 25 anos, já comprei de K7 a DVD”, comentou.

Trânsito seguro

Para a maior segurança do folião, a Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) de Araguaína, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e Polícia Militar (PM), organizou barreiras na Via Lago e orientou os motoristas a usem rotas alternativas entre o Centro e a região sul. “Estamos bloqueando o trecho do palco das 18 às 6 horas e também fiscalizando condutores embriagados”, explicou Gouveia, que é agente da ASTT.

Prevenir para não remediar

A Secretaria Municipal da Saúde montou um posto de atendimento no corredor da folia, onde disponibiliza profissionais e uma ambulância para atender as emergências no local. “Aqui nós temos médico, enfermeiro, técnico e unidade móvel equipada com desfibrilador. Contamos com vários remédios, como para atender pessoas com pressão alta, diabetes e outras doenças”, explicou a enfermeira Fabiana Montelo.

Além disso, agentes da Vigilância em Saúde estão distribuindo um estoque de sete mil preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante. A estudante Nayana Mendes, 30 anos, garantiu a proteção e aprovou o trabalho. “A gente vem sem pretensão de nada, mas nunca se sabe e usar camisinha é indispensável para evitar doenças e uma gravides não planejada”, contou.

Programação

Dia 24 (segunda-feira)

17h – Matinê com brincadeiras;

18h – DJ Charles;

19h – Festival de Roda de Capoeira;

20h30 – Banda Ziriguidum;

22h – Forró Pegada e Bola da Guitarra;

23h30 – Banda Retrô Beet;

2h – Dj Charles.

Dia 25 (terça-feira)

17h – Competição de Skate;

18h – Matinê com Turminha Mágica;

19h – DJ Danilo Gomes;

20h – Edson e Júnior;

21h30 – Paulinho Braga;

23h – Baile do Máskara;

00h – Banda Anjo Azul;

2h – DJ Danilo Gomes.