Em 24 horas, Gurupi aumentou quase 10% novos casos positivos à Covid-19 e Tocantins alcança 4.698 pessoas infectadas no geral

No momento em que a cidade, praticamente, retornou à movimentação nas ruas como acontecia antes da pandemia da Covid-19, Gurupi registrou 10 novos casos positivos para coronavírus nesta quarta-feira, 03. Sendo assim passou a contabilizar 110 confirmados, 32 casos suspeitos, 68 pessoas curadas e 02 óbitos. O casal de idosos, sendo um de 74 anos e outro de 81 anos continuam internados em estado grave Hospital Regional de Gurupi (HRG). Confira também os dados do Estado que passou a contabilizar 228 novos casos confirmados para Covid-19 e 4.698 no geral.

por Wesley Silas

Em Gurupi foram confirmados mais dez casos de Covid-19. Um homem, de 35 anos, que teve contato com caso positivo; outro homem, de 42 anos, que teve contato com caso positivo; outro homem, de 55 anos, que desconhece a origem da transmissão; mais um homem, de 56 anos, e outro com 55 anos, que também tiveram contato com caso positivo. O sexto caso é uma mulher de 20 anos, outra de 28, mais uma de 39 anos e uma de 49 anos. Todas relataram ter tido contato com casos positivos. “Todos que testaram positivo estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves da doença” informou o Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi . Também foi realizado um teste com resultado positivo em pessoa que reside em outro estado, o que não contabiliza para Gurupi, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Estado

Em todo Estado foram contabilizados 228 novos casos confirmados para Covid-19 e o Tocantins passou a ter 4.698 casos destes, 1.734 pacientes estão recuperados e 2.882 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 82 óbitos. A pandemia já alcançou 94, dos 139 municípios do Estado.

Distribuição dos casos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.

Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS.