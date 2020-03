Elenil cobra medidas para garantir trabalho de agentes de saúde em meio à crise do coronavírus no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

O deputado Elenil da Penha (MDB) enviou, nesta sexta-feira, 20, ofícios aos presidentes da Agência Tocantinense de Municípios (ATM), Jairo Mariano (PDT), e União dos Vereadores do Estado do Tocantins (UVET), Terciliano Gomes (PDT), solicitando, de ambos, ações que visem garantir, em meio ao avanço do novo coronavírus, a continuidade do trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Da Redação

De acordo com Elenil, há a informação de que, em muitos municípios tocantinenses, estes profissionais não estão podendo realizar o trabalho de rotina porque lhes faltam instrumentos básicos como máscaras. “As pessoas estão com medo de receber o agente de saúde em casa e, com isso, estes profissionais, cuja atuação é fundamental para um momento como este em que estamos vivendo, estão sendo impedidos de entrar nos imóveis e fazer o acompanhamento necessário”, explicou o parlamentar.

No ofício encaminhado à ATM, o deputado solicita, como complemento da Nota Técnica nº 1/2020, que seja recomendado aos prefeitos dos 139 municípios tocantinenses a adoção imediata de medidas que assegurem aos agentes o pleno exercício da sua profissão. Já no documento enviado à UVET, Elenil pede que os vereadores sejam orientados a cobrar dos gestores as providências adequadas para a manutenção do trabalho destes profissionais.

Atuação

Preocupado com a crise internacional envolvendo o novo coronavírus, o deputado Elenil da Penha vem atuando em várias frentes. Além de cobrar, por meio de requerimento e discurso na tribuna da Assembleia, a efetividade do plano de contingência contra a covid-19, ele buscou informações diretamente com o secretário estadual de Saúde, Edgar Tolini, sobre as ações desenvolvidas para combater a doença no Tocantins. Além disso, desde fevereiro, ainda quando o estado não tinha registrado nenhum caso, o parlamentar vem realizando um trabalho de conscientização com a divulgação de banners e vídeos nas redes sociais.