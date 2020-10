Eleitores gurupienses observam uma campanha a vereador sem propostas e de muita fanfarrice na majoritária regada a festa

Grande parte dos candidatos a vereador de Gurupi apenas poluem as redes sociais com mensagens sem nexo num desrespeito brutal a inteligência do eleitor, o mesmo acontece em uma das majoritária com suas ações regadas a festas animadas com funck das novinhas com promoção de aglomerações, na contramão do decreto Municipal.

Por Wesley Silas

Afinal, o eleitor vota em quem apresenta a melhor proposta ou no candidato que fizer mais barulho dentro dentro ou fora das redes sociais. Em Gurupi boa parte dos vereadores estão promovendo uma campanha acéfala com jingles, santinhos e vídeos sem propostas poluindo os grupos de whatsapp dos eleitores que sequer abre diante tamanha poluição visual num cenário em que a internet deveria ser usada como protagonista e as redes sociais são ambientes criados para o bom relacionamento.

A questão de aglomeração também tem violado algumas regras a serem observadas para garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos e neste sentido a justica eleitoral deve está de olho para coibir excessos que causem o desequilíbrio na disputa, a exemplo do que os vídeos e fotos divulgados que demonstram.

Neste sentido, condutas como a realização de carreata, uso de carro de som e reuniões públicas para divulgar candidatura violam as normas da OMS regulamentadas pelo Decreto municipal 950 de 17/09/2020.

Para tanto, a realização de tais atos além de sujeitar ao pagamento de multa, pode ensejar o reconhecimento de abuso de poder econômico.

São ações que enganam o protocolo eleitoral diante a pandemia da Covid, quando muitas pessoas lutam pela vida em leitos de UTI-COVID do Hospital Regional de Gurupi.

Enquanto isso os eleitores consciêntes observam estes comportamentos a vão riscando de um a um na lista nomes que concorrem a eleição acéfalos de propostas e buscam o poder pelo poder sem dizer o porquê veio.