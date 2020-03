Eleitorado de Gurupi diminui, enquanto Palmas, Araguaína e Porto sobe Avalie esse post Avalie esse post

Com pouca representatividade na Assembleia Legislativa e sem nenhum deputado federal após a derrota da ex-deputada Josi Nunes, Gurupi e as principais cidades da região sul Tocantins tiveram redução no número de eleitores no comparativos entre os anos de 2016 e 2020.

por Wesley Silas

O números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a Capital da Amizade e região sul do Tocantins poderá piorado o problema do volume eleitoral nas eleições de 2022, quando acontecerá as eleições para Governo do Tocantins, disputa de uma vaga para senado e eleição para deputados Federais e Estaduais..

Levantamento feito pelo Portal Atitude no Tribunal Superior Eleitoral apontam que enquanto Palmas, Araguaína e Porto Nacional aumentaram o número de eleitores e o Estado passou de 1.028.156 em fevereiro de 2016 para 1.016.997 em fevereiro de 2020, o eleitorado da principais cidades do sul do Tocantins diminuiu no comparativo entre as eleições municipais de 2016 e a que acontecerá neste ano.

Queda no número do eleitorado

Os números apontam que o número de eleitores em Gurupi caiu de 54.547 em 2016 para 54.233 em 2020. Peixe caiu de 7.364 para 6.838 e Formoso de 13.727 caiu para 12.979. Enquanto Palmas o eleitorado evoluiu de 164.849 em 2016 para 180.424 em 2020 e Araguaína passou de 101.240 para 105.412, Porto Nacional o número de eleitores passou de 39.457 para 39.985 e Paraíso do Tocantins o número aumentou de 30.649 para 31.247 eleitores.

Neste cenário, a situação poderá piorar devido as mudanças nas regras eleitorais que encurtou o espaço de tempo para realização de campanhas no Brasil e nos 139 municípios do Tocantins, num cenário onde aumenta o número de eleitores insatisfeitos e tendem pela abstenção ou voto branco e nulo.

Contudo, a regra do sistema capitalista eleitoral, indica que quem for mais conhecido ou tiver melhor estrutura de campanha (dinheiro) e ser filiado em partidos fortes com gordo fundo partidário poderão sair da linha de partida da corrida eleitoral com vantagens e com maior chance de chegar ao pódio, o que faz diminuir a democratização de oportunidade entre os candidatos com pouco recursos, debilitando/aleijando a verdadeira representatividade no sistema democrático republicano.