Eleições 2020: Solidariedade já realiza filiações em Gurupi

Semana que vem é o último prazo para filiações de pretensos candidatos nas eleições de 2020. Em Gurupi, o Solidariedade já começa a movimentar e nesta semana filiou várias lideranças da cidade.

Por Régis Caio

“Esta semana foi produtiva e filiamos 14 lideranças que disputarão uma vaga na Câmara Municipal de Gurupi e daqui pra semana que vem filiaremos mais”, disse o vereador Ivanilson Marinho, que é pré-candidato a prefeito pelo partido e busca também apoio do governo do estado e de outros grupos de oposição ao prefeito Laurez Moreira.

Dentre os nomes que se filiaram está o do locutor Lucas Gominho, Pastor Gerson, cantora Lorrayne e do dentista Zander Luis, ambos serão pré-candidatos a vereadores em Gurupi.

Na semana passada o presidente do Solidariedade no Tocantins, deputado estadual Vilmar de Oliveira e o deputado federal, Eli Borges (SD) declararam que o partido terá candidatura própria à prefeitura de Gurupi e lançaram o nome do vereador Ivanilson Marinho para a disputa. Os dois manifestaram também apoio aos pré-candidatos a vereadores.