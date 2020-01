Eleições 2020 | Prefeito de Gurupi fala a data que anunciará o seu candidato Avalie esse post Avalie esse post

A declaração do prefeito municipal sobre o seu candidato foi feita na manhã desta sexta-feira (10) durante um evento em Gurupi.

Por Régis Caio

A pergunta que muitos querem saber: Quem será o candidato à prefeitura de Gurupi apoiado pelo prefeito Laurez Moreira? A questão é que esta curiosidade será adiada mais uma vez.

Como já anunciado pelo Portal Atitude, o prefeito disse que neste mês daria uma posição sobre o seu sucessor, porém em um evento realizado nesta manhã, no Centro de Convenções, Laurez adiou este anúncio.

“Muitos querem saber quem vou apoiar, mas não quero falar disto no momento, só falarei em Julho”, disse para cerca de 80 pessoas que prestigiavam a solenidade de posse dos conselheiros tutelares.

“O foco agora é continuar trabalhando, trazer melhorias e recursos para a nossa cidade como a ampliação do Ceasa, Parque Pouso do Meio entre outras obras e em julho, no momento oportuno, anunciarei o meu candidato”, finalizou.