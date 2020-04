Eleições 2020| Jovem Carlos Eduardo quer mostrar a força da juventude na política gurupiense

Em busca de conquistar o espaço da juventude na política local, Carlos Eduardo Soares, de 21 anos, será um dos mais jovens a disputar uma vaga na Câmara Municipal de Gurupi.

Por Régis Caio

Apesar da pouca idade, Carlos Eduardo disse que já tem um pouco de experiência política. Em 2016, com apenas 18 anos, foi o candidato a vereador mais jovem de Gurupi.

Agora aos 21, ele espera alcançar êxito, colocando novamente seu nome a disposição do partido Cidadania e concorrer uma vaga na Câmara Municipal. Atualmente, ele é presidente de bairro da Vila São José, um dos maiores do município

“Minha paixão pela política começou após ser eleito presidente do movimento estudantil da escola José Pereira da Cruz, no setor Vila São José”, disse.

Carlos Eduardo conta ainda que foi mobilizador do selo Unicef de Gurupi por representar a juventude da cidade nas ações do estado.

“Tenho serviço prestado a comunidade do setor que represento no esporte, saúde e ação social. Hoje me sinto preparado para lutar pela juventude e comunidade gurupiense”, finaliza.