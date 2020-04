Eleições 2020: Halum vai lançar Marcelo Leão em Gurupi em evento dos Republicanos

Na próxima semana o partido Republicanos vai estar lançando em Gurupi o empresário Marcelo Leão, da Bike e Cia, como pré-candidato do partido para concorrer à prefeitura da cidade. “Esperamos fazer juntamente com o nosso presidente Halum, na próxima semana, o maior evento de lançamento de uma pré-candidatura em Gurupi”, disse.



Por Régis Caio

As eleições se aproximam e mais um pré-candidato coloca seu nome à disposição ao paço municipal em Gurupi. Trata-se do empresário Marcelo Leão, que foi convidado pelo presidente do Republicanos, César Halum, para concorrer à prefeitura.

“Recebi o convite do Halum e aceitei. Vejo que é o momento certo de entrar no processo político e contribuir com a cidade que escolhi para morar. Tenho muita experiência, já fui administrador de banco por 10 anos e há 25 trabalho com minha empresa, desde que lancei meu nome tenho recebido vários apoios da população”, disse.

Marcelo falou ainda que na próxima semana o Republicanos fará um evento de lançamento de sua candidatura. “Em um dia consegui cem filiações ao partido e esperamos fazer juntamente com o nosso presidente Halum, na próxima semana, o maior evento de lançamento de uma pré-candidatura em Gurupi”, disse.