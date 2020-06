Eleições 2020: Edinho Fernandes declara apoio a Gutierres Torquato

Em nota oficial, Fernandes desiste de sua pré-candidatura à prefeitura de Gurupi e afirma que vai concorrer uma vaga na Câmara além de apoiar o pré-candidato, a prefeito Gutierres Torquato.

Por Régis Caio

O ex-presidente da ATS e suplente de deputado estadual, Edinho Fernandes, comunicou de forma oficial sua desistência de disputar à prefeitura de Gurupi.

Fernandes afirma que vai disputar uma vaga na Câmara pelo partido Avante. “Decidi colocar o meu nome como pré-candidato a vereador de nossa cidade, para que assim, eu possa continuar contribuindo com toda a minha experiência em gestão pública, de modo que Gurupi não pare de crescer e se desenvolver”, disse.

Apoio a Gutierres Torquato

Com a sua desistência de disputar o paço municipal, Edinho declarou que vai apoiar o pré-candidato a prefeito Gutierres Torquato (PSD). “Meu pré-candidato é o Gutierres, um jovem que vem crescendo bastante e que tem competência de gestão para administrar uma cidade como Gurupi”, afirmou para o Portal Atitude.

Confira a nota na íntegra

O sonho de disputar o cargo de Prefeito de Gurupi será adiado, agradeço a todos pelas inúmeras mensagens de apoio e carinho durante mais de 1 ano em que meu nome esteve colocado como Pré-candidato a Prefeito, sempre pontuando bem em todas as enquetes e pesquisas feitas através das redes sociais. Mas, apesar de tudo isso, algumas coisas inviabilizaram a nossa pré-candidatura e fez com que eu repensasse todo esse processo político eleitoral de 2020.



Aceitei o convite para me filiar ao AVANTE, e após quase 3 meses, decidi então, colocar o meu nome como Pré-candidato a Vereador de nossa cidade, para que assim, eu possa continuar contribuindo com toda a minha experiência em gestão pública, de modo que Gurupi não pare de crescer e se desenvolver, através de uma atuação séria e responsável no legislativo municipal.



Continuo esperançoso de que como Suplente de Deputado Estadual, Deus possa nos honrar e permitir que venhamos a assumir a cadeira na Assembleia Legislativa, mas até lá, não podemos parar, e precisamos ocupar um espaço que nos qualifique a continuar contribuindo com a qualidade de vida do nosso povo e atendendo as inúmeras demandas da sociedade.



Edinho Fernandes