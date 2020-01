Eleição suplementar de Pugmil: cerimônias públicas acontecem a partir de segunda-feira, 27 Avalie esse post Avalie esse post

As cerimônias são públicas e acontecem na sede do Cartório Eleitoral da 7ª ZE de Paraíso do Tocantins

Por Redação

Com eleição marcada para 02 de fevereiro, 1.751 eleitores de Pugmil devem ir às urnas para escolha do novo prefeito e vice-prefeito do município. Em preparação para o pleito, a partir da próxima segunda-feira (27/01) serão realizadas no Cartório Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral, em Paraíso do Tocantins, as cerimônias públicas previstas no Edital nº 7/2020/7ª ZE.

A primeira cerimônia, marcada para às 13 horas da segunda-feira (27/01), será a de geração das mídias a serem utilizadas nas urnas eletrônicas, compreendendo cartões de memória de carga e mídias para gravar o resultado de votação.

Na ocasião, também acontece a preparação e conferência das urnas. Durante o procedimento técnico, os dados dos candidatos, eleitores e seções são inseridos nas urnas por meio de mídias especialmente geradas para tal fim e, em seguida, são conferidas e lacradas. Mesmo procedimento é feito nas urnas de contingência e de lona.

Para garantir a lisura e segurança do procedimento, a cerimônia é pública e ao final é feita a conferência por amostragem dos dados inseridos nos equipamentos; assim como são realizados testes de votação mediante o uso do aplicativo de Verificação Pré-Pós Eleição (VPP).

Já na quinta-feira (31/01), às 16 horas, haverá a conferência visual das urnas, com verificação da data e horário do dispositivo. Constatada eventual necessidade, é realizado o ajuste por meio de programa específico desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Na véspera da votação, dia 01/02, às 12 horas, ocorre a cerimônia de oficialização do Sistema de Gerenciamento, com emissão do relatório Zerésima. O documento comprova a não existência de votos registrados no sistema.

Julgamentos

Seguindo os prazos eleitorais estabelecidos na Resolução 458/2019, serão julgados até 26 de janeiro todos os pedidos de registro de candidatura para a Eleição Suplementar de Pugmil. Três chapas apresentaram interesse em concorrer. As sentenças sobre os registros de candidaturas são disponibilizadas no Mural Eletrônico.