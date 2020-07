Eleição da AL terá apenas uma chapa, encabeçada por Toinho Andrade

A eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2021-2011 ocorrerá nesta terça-feira, 6, às 9 horas.

Por Régis Caio

A eleição da diretoria da AL é antecipada e a posse só ocorre no início do ano legislativo, em fevereiro do ano que vem.

Apenas uma chapa foi registrada e que vai disputar a eleição, encabeçada pelo atual presidente Toinho Andrade (PTB).

Confira a chapa

Presidente: Antônio Andrade (PTB)

1º vice-presidente: Cleiton Cardoso (PTC)

2º vice-presidente: Leo Barbosa (SD)

1º secretário: Jair Farias (MDB)

2º secretário: Valdemar Júnior (MDB)

3ª secretária: Vanda Monteiro (PSL)

4ª secretária: Amália Santana (PT)