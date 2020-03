Eleição 2020 | PSB deverá lançar Gutierres e Kita e Valdônio deverão recuar da pré-candidatura a prefeito Avalie esse post Avalie esse post

O Partido Socialista Brasileiro – PSB, comandado no estado pelo ex-prefeito Carlos Amastha e em Gurupi presidido pelo vereador Valdônio Rodrigues, deverá receber em seu quadro o tucano Gutierres Torquarto ainda neste mês. As últimas movimentações mostram que o cenário da disputa pelo cargo de prefeito de Gurupi começa a se afunilar e o PROS, da deputada Josi Nunes, indica caminhar com a oposição representada por nomes como Walter Júnior (MDB), Sargento Jenilson (PRTB), Adailton Fonseca (PL) e Gleydson Nato (PTB). Pelo histórico PT e PV tendem se aliar e apoiar o candidato indicado pelo prefeito Laurez.

por Wesley Silas

As negociações entre as lideranças Socialistas e tucanas garantiu na sigla os nomes do vereadores André Caixeta e Cláudio do Trevo que estavam com malas prontas em busca de outra sigla e a aproximação entre os grupos Stival e Moreira fez com que eles recuassem e permanecessem na sigla.

“Desde o início colocamos bem claro que estávamos lutando para participar da majoritária do município, devido a história do partido que tem o prefeito atual [Laurez Moreira] com o apoio do PSB e tem um peso na cidade. O entendimento tanto da nacional, como também da estadual e de nós vereadores [socialistas], é que o nosso partido teria que ter candidato a prefeito ou no mínimo indicando um vice”, disse Valdônio.

O vereador disse que os grupos do PSB, Laurez (PSDB) e do empresário Oswaldo Stival (PSDB) têm andado juntos e para as eleições deste ano há um entendimento para continuidade da aliança.

“Neste entendimento há uma possibilidade de trazer para o PSB uma liderança [Gutierres] que possa sair candidato a prefeito com chances [de ser eleito]”, avaliou.

“Ainda não está 100%, estamos discutindo dentro do grupo esta possibilidade e seria para o nosso partido interessante, caso o Gutierres vier para o PSB e sair candidato a prefeito. Eu acho que é interessante e estamos analisando esta possibilidade, mas, até então há outros partidos que estão almejando a filiação do Gutierres para sair candidato e nós estamos nesse quadro. Até a semana que vem a gente resolve esta questão”, acrescentou o presidente do PSB que deverá caminhar junto com o PSDB, presidido pelo vereador Eduardo Fortes, possível pré-candidato a vice de Torquato.

Antes das conversas envolvendo o nome de Gutierres o partido tinha como pré-candidatos os nomes do advogado e defensor público Kita Maciel e do vereador Valdônio Rodrigues.

“A gente só aceita apoiar uma liderança que tenhamos a certeza de eleição na condição dela for candidata a prefeito e por isso que está havendo anda as negociações”, justificou.

Chapa para vereador

Caso concretize a ida de Gutierres para o socialista, as lideranças do partido apostam que a sigla possa eleger quatro vereadores. No momento três pré-candidatos exercem o cargo de vereador, sendo eles André Caixeta, Claudio do Trevo e Valdônio Rodigues.

“Com um candidato a prefeito do nosso partido há possibilidade de fazer quatro vereadores é muito grande e podemos fazer até mais, dependendo dos candidatos que forem compor os partido para concorrer as eleições de 2020 para vereador”, entende Valdônio.

Anúncio da filiação

Caso concretiza a filiação de Torquato, o PSB irá anuncia-la ainda neste mês ou no início de abril.

“O PSB vai ter um grande evento em Gurupi para apresentar os pré-candidatos a vereador e também o suposto candidato a prefeito. O evento poderá acontecer ainda neste mês ou no início do mês que vem”, disse Valdônio.

Afunilamento de pré-candidaturas a prefeito

A indicação da desistência de Kita Maciel e Valdônio Rodrigues mostra que o cenário da disputa pelo cargo de prefeito de Gurupi começa a se afunilar e caminha para desembocar em reduzido número de pré-candidatos a prefeito. Nesta encruzilhada o PROS, liderado pelo vereador Zezinho da Lafiche e pela ex-deputada Josi Nunes que se mantém intransigente em não apoiar o grupo do prefeito Laurez Moreira, indicando possibilidades de caminhar junto com pré-candidatos oposicionistas, a exemplo do suplente de deputado, Gleydson Nato (PTB), o empresário Adailton Fonseca (PL), Sargento Jenilson (PRTB) e o ex-vereador Walter Júnior (MDB). Existem ainda perspectivas que o PV dos pré-candidatos Pedro Dias e professor Luis Cláudio Barbosa e o PT, de Sávio Barbalho tendem se aliar ou seguir a tradição de apoiar o grupo do prefeito Laurez Moreira, como aconteceu nas últimas eleições.