Eleição 2020 | Não acredito em pessoas que trocam de palanque em cada eleição, diz Farlei Meyer sobre alianças em Gurupi

No vídeo, Farlei diz que se aposentou da PF em julho de 2019 e gravou o vídeo na intenção de esclarecer o posicionamento do Patriotas nas eleições municipais de Gurupi deste ano e de não fazer alianças com partidos de esquerda ou ligados aos governos municipal e estadual. “Não sentaremos com o PT e seus aliados e friso que o nosso projeto é de mudanças e não de poder”, disse.

por Wesley Silas

O policial federal aposentado e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Farlei Meyer (Patriotas), enviou um vídeo ao Portal Atitude em resposta a reunião envolvendo 08 pré-candidatos a prefeito de Gurupi organizada pelo presidente do PV, Pedro Dias e pela ex-deputada Josi Nunes.

“Estamos nos apresentando como uma opção real de mudanças e não podemos apoiar a velha política […] somos uma partido sabidamente de direita e não vamos e não sentaremos com o PT e seus aliados e friso que o nosso projeto é de mudanças e não de poder e nenhum dos pré-candidatos [a vereador] possui ou possuiu mandatos eletivos e quem não se identificou com a frente promovida pela ex-deputada convido a nos conhecer melhor”, disse Farlei Meyer ao pontuar os motivos da não participação na reunião.

Conforme matéria veiculada neste domingo no Portal Atitude participaram da reunião os pré-candidatos à prefeitura de Gurupi: Luís Cláudio Barbosa (PV); Ivanilson Marinho (SD); Sávio Barbalho (PT); Glaydson Nato (PTB); Silvério Filho (PROS; Marcelo da Bicicleta e Cia, (Republicanos), Walter Junior (PSD) e Adailton Fonseca (PL). Apenas Fonseca rejeitou a proposta de aliança com os 07 pré-candidatos citados.