Eleição 2020 | "Muitos projetos e vontades pessoais apenas", avalia Adailton Fonseca ao oficializar sua pré-candidatura

O empresário e ex-presidente da CDL e ACIG, Adailton Fonseca (PL) terá o desafio na construção da sua pré-candidatura despertar nos gurupinese uma nova política com pouco alinhamento com nomes tradicionais com a pitada de visão liberal na economia. “Não podemos esquecer que o próximo prefeito terá que ter grande capacidade de gestão, assim como de planejamento para o nosso desenvolvimento futuro”, disse Adailton ao assumir sua pré-candidatura a prefeito de Gurupi.

por Wesley Silas

O empresário Adailton Fonseca tem como perfil ser um do poucos nomes que não carrega tradição política familiar e pragmático em seus pontos de vista quando se trata em defender o fortalecimento econômico como um dos principais ponto de sua plataforma que esta sendo construída de futuro para a cidade.

“Vejo no processo político municipal neste momento, muitos projetos e vontades pessoais apenas. Precisamos de maturidade e sabedoria por parte dos interessados em gerir nossa cidade, precisamos pensar além do voto, além das eleições, não podemos esquecer que o próximo prefeito terá que ter grande capacidade de gestão, assim como de planejamento para o nosso desenvolvimento futuro”, disse Fonseca.

Pré-candidatura

Em meio a um forte ataques em redes socais e rodadas de conversas entre grupos que pretendem disputar a cadeira do prefeito Laurez Moreira com exaustos ataques pessoais e sem propostas, Adailton Fonseca afirmou ao Portal Atitude que pautará a construção da sua pré-candidatura com propostas voltadas para o futura da cidade.

“Nossa pré-candidatura será pautada no respeito aos adversários e no reconhecimento e valorização do trabalho da gestão atual e das anteriores e do compromisso de manutenção das conquistas já alcançadas. Faremos uma caminhada com poucos recursos e muitas propostas, apresentaremos um plano estruturado, um projeto de cidade, pensando o desenvolvimento em todas as áreas de forma sustentável”, disse.

Projeto econômico para três décadas

Adailton destaca a desempenho da gestão do prefeito Laurez no quesito social, mas defende proposta voltada ao fortalecimento econômico.

“Evoluímos socialmente, mas economicamente deixamos muito a desejar, precisamos priorizar neste momento o desenvolvimento econômico, temos que transformar Gurupi numa cidade realmente próspera, nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas através da oportunidade e do emprego. Pra isso trabalharemos com ações de curto, médio e longo prazos, projetando para um período de três décadas, buscando nosso desenvolvimento econômico e social.