Eleição 2020 | Luis Cláudio desmente aliança do PV em apoio a eleição de Gutierres Torquato

O pré-candidato a prefeito de Gurupi pelo Partido Verde (PV), Luis Cláudio Barbosa, desmentiu boatos disseminados em grupo políticos e afirmou que não existe conversas sobre alianças com o seu concorrente ao Paço Municipal, Gutierres Torquato (PSB). “Não tem possibilidade da gente fazer parte do grupo do sobrinho do prefeito, pelo contrário, a gente quer chegar nas convenções fortalecido”, disse Luis Cláudio ao considerar que a antecipação do vice de Torquato esvaziou as conversas de futuras alianças. O pré-candidato a prefeito, Sávio Barbalho (PT) também manifestou sobre o assunto.

por Wesley Silas

No último final de semana as duas agremiações (PT e PV) foram dada como certas em na coligação majoritária em apoio a pré-candidatura do Secretário de Saúde, Gutierres Torquato (PSB) a prefeitura de Gurupi.

“A candidatura do Paço Municipal já foi posta. Ele (Laurez) colocou o sobrinho [Gutierres Torquato] como candidato a prefeito e um vereador da base [Eduardo Fortes] como vice. Isso encerrou as possíveis conversações que a gente pudesse ter com o grupo da atual prefeitura”, disse Luiz Cláudio.

Ele disse que o PV tem mantido conversas com os partidos da oposição ao Executivo municipal, assim como os que foram recentemente criados em Gurupi visando lançar candidaturas a prefeito.

“A gente quer chegar nas convenções fortalecido e que o PV possa, inclusive, liderar a oposição como cabeça de chapa; mas isso não representa imposição, apenas um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Se até lá [convenções] estiver um nome que esteja viabilizado com envergadura e a gente perceba que possa liderar as oposições não terá nenhum problema, desde que ela seja para o bem de Gurupi”, disse.

Proporcionais

Segundo Luis Cláudio, a expectativa do PV em Gurupi será lançar 15 nomes para concorrer ao legislativo.

“O PV tem a pré-candidatura a prefeito com o meu nome o no último sábado nós fechamos as filiações com ótimos nomes e estamos bem otimistas com as opções que vamos oferecer para a cidade de Gurupi”, disse

Sávio Barbalho (PT) também desmente aliança no momento

O PT também chegou a ser pré-anunciado no bastidores de Gurupi na aliança majoritária de Torquato. Nas últimas duas eleições a sigla apoiou a eleição e reeleição do prefeito Laurez.

No entanto, o pré-candidato a prefeito, Sávio Barbalho (PT) que somente o Presidentes Estadual e Municipal do Partindo, sendo eles, respectivamente o Deputado Estadual José Roberto e Melquides Matos estão autorizado em falar sobre as decisões “interna corporis”.

“Em nenhum momento o PT deliberou por apoios até o presente momento, a qualquer força politica em disputa. Ao contrario, mantém firme sua candidatura ao paço municipal, ainda que continue aberto ao diálogo com um conjunto de forças, que no cenário municipal não estão alinhadas à Chapa formada e apoiada pelo Executivo Municipal”, disse Sávio.

Proporcionais

Conforme Sávio, o PT fechou a chapa proporcional e reiterou que mantém a pré-candidatura à majoritária.

“O PT encontra-se com sua chapa proporcional formada, contando com 23 ótimos nomes, capazes de disputar uma vaga no legislativo e firme na manutenção de sua candidatura majoritária”, disse.