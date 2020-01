Eleição 2020 | Líderes do PT confirmam nome de Sávio Barbalho como pré-candidato a prefeito de Gurupi 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Na últimas eleições municipais, Sávio Barbalho (PT) foi aliado do prefeito Laurez Moreira (PSDB) e na eleição deste ano seu grupo movimenta para fortalecer a presença do partido em Gurupi, lançando candidatura do ex-presidente da UnirG, professor Sávio Barbalho. “O partido já está montando uma assessoria política para colaborar na discussão política e nas conversas com todas as forças políticas de Gurupi”, disse o deputado federal Célio Moura durante visita neste final de semana em Gurupi.

por Wesley Silas

A visita de Célio Moura a casa do professor Sávio Barbalho aconteceu no domingo, 26, e contou com a presença do deputado estadual e presidente do PT, Zé Roberto, do presidente do diretório municipal do partido em Gurupi Melquiades Matos e do membro do diretório estadual e executiva municipal companheira Kéllaba Veras .

Segundo Moura, no encontrou ficou definido, a unidade do partido, na definição do nome do Dr. Sávio como pré-candidato a prefeito de Gurupi.

“O partido já está montando uma assessoria política para colaborar na discussão política e nas conversas com todas as forças políticas de Gurupi”, disse.

Celio Moura acredita que o nome de Sávio Barbalho, fortalece muito as eleições 2020, “a disputa com um nome forte, bem relacionado, com apelo popular tem tudo para ganhar as eleições em Gurupi”.

Dialogar com todos

Ao Portal Atitude, Sávio Barbalho confirmou que as lideranças do PT estiveram em sua residência para obter uma posição final dele sobre sua decisão de concorrer às eleições municipais em Gurupi.

“Mantive a mesma posição, qual seja, entendo necessário haver a construção de um nome que tenha compromisso com Gurupi e apoio das forças políticas que atuam na região. Ressaltei a importância das lideranças partidárias estarem conversando com as demais forças e líderes políticos para que, encontrado um nome de consenso, ou pelo menos que se aproxime disso, possa este, com um leque amplo de apoio, ser um candidato com potencial de eleger-se. Afirmei que não se tratava apenas de uma decisão unilateral de “querer ser candidato”, mas sim, dialogar com todos e despido de vaidade pessoal, encontrar o melhor nome. om tais ponderações, disse que o Partido estava autorizado a ter tal dialogo com as demais lideranças.” Afirmou o professor e ex-presidente da Fundação UnirG.