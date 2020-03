Eleição 2020 | Gutierres Torquato permanecerá por mais dois meses na Secretária de Saúde

O Secretário de Saúde, Gutierres Torquato, é pré-candidato a prefeito de Gurupi chegou pedir exoneração do cargo, mas resolveu retornar devido a pandemia de Coronavírus. Segundo ele sua decisão é amparada na legislação eleitoral que dar o prazo de 04 meses aos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito. Ele informou ainda que tinha previsão de sair no prazo de seis meses, independente do prazo de desincompatibilização, mas mudou de ideia devido a pandemia do coronavírus.

por Wesley Silas

A saída do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres Torquato (PSDB) estava prevista para ser anunciada no dia 30 de março. O Portal Transparência da Prefeitura de Gurupi, Gutierres Torquato mostra que sua rescisão para 31 de março, mas ele afirmou ao Portal Atitude que resolver permanecer na Secretária de Saúde após o seu pedido de exoneração. “Vai ter um decreto no dia 31 [de exoneração] e outro no dia 01 [de nomeação]”.

“Eu preciso, junto com a comunidade, vencer esta luta e não posso sair da secretária em um momento delicado como este. Meu plano, independente de prazo era 06 meses antes da eleição, e como vivemos em um momento complicado na saúde eu não posso sair neste momento; mas secretário tem que se descompatibilizar do cargo no período de 04 meses e não 06 meses”, disse Gutieres Torquato ao Portal Atitude.

