Eleição 2020 | Feitosa poderá assumir Secretária de Habitação e e Cristina Donato a de Saúde

De olho na força política da família Feitosa, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB) deverá anunciar nos próximos dias o nome do ex-vereador Raimundo Feitosa (Avante) para a pasta de Habitação ocupada no momento por Cristina Donato. “Já está tudo certo e as trocas de Secretários acontecerá no dia 27”, disse uma fonte do grupo de Laurez e Gurierres. Confira também os bastidores da reunião do deputado Damaso (PSC) em Gurupi.

Por Wesley Silas

O fato da deputada Josi Nunes (PROS) ter entrado como a timoneira com o desafio de conduzir a oposição, mudou as cartadas na busca de líderes para fortalecer a candidatura de Gutierres Torquato a prefeitura de Gurupi. Uma delas é buscar apoio da Igreja Assembleia de Deus (Madureira) que possui, aproximadamente, 10 mil membros Gurupi. Para isso acontece o convite para que Raimundo Feitosa assumir o cargo de Secretário de Habitação no lugar de Cristina Donato, cotada para assumir a Saúde com a saída de Gutierres Torquato.

O clã assembleiano enfrenta a crise política do ex-presidente da ATS, Edinho Fernandes (PRO) que teve espaço podado entre grupos da situação e é rejeitado por líderes do PRO, a exemplo da ex-deputada Josi Nunes. Para piorar Fernandes encontra-se com dificuldade de filiação em outros partidos e foi boicotado pelo Avante depois dele perder a presidência do Diretório para Raimundo Feitosa, diante uma confusão envolvendo lideres da política da Igreja como os pastores Gomes e Amarildo, que disputam espaço político em Palmas. Outro nome podado dentro da igreja é o do vereador Ivanilson Marinho (MDB) depois de romper com o prefeito Laurez e resta para garantir eleição permanecer no MDB que tem como pré-candidato o advogado Walter Júnior.

Damaso em Gurupi

Ontem, o presidente Partido Social Cristão (PSC), deputado Osires Damaso (PSC/TO), esteve em Gurupi para organizar candidaturas Cristã a vereador em Gurupi que irão apoiar o candidato do prefeito Laurez.

Damaso é ligado a Laurez desde que foram colegas na Assembleia Legislativa e na última eleição, após rompimento de Laurez com Josi Nunes, ele foi apoiado em Gurupi pelo grupo do prefeito na sua eleição para deputado federal.

A reunião de ontém aconteceu na casa do presidente da sigla em Gurupi, Ivan Linoe

No encontro de ontem participaram o vereador Eduardo Fortes e Goiaciara Cruz (PSB).

“A pretensão do deputado federal Damásio é fortalecer a sigla, filiando pré candidatos a vereador”, disse um aliado de Damaso em Gurupi.

Dilema

Depois ter o nome cogitado para ir para o PSB, o pré-candidato a prefeitura de Gurupi, Gutierres Torquato terá que definir se aceita o convite feito pela senadora Kátia Abreu para ir para o PP. Após sua saída do PDT, para o PP a senadora busca em Gurupi atrair Lideranças para formar uma chapa forte para disputar a eleição de vereadores.

