Eleição 2020 | Damaso anuncia apoio vereador Alexandro Ribeiro em Porto e Milton Batista em Dueré

“Temos de caminhar ao lado de projetos políticos que beneficiem os municípios tocantinenses, disse o presidente estadual do Partido Social Cristão (PSC) do Tocantins, deputado federal Osires Damaso, em uma reunião que tratou sobre o fortalecimento partidário do PSC/TO para as eleições municipais 2020, na manhã desta segunda-feira, 21, no Escritório Político em Palmas.

por Redação

Na ocasião, diante dos filiados do PSC, declarou seu apoio aos pré-candidatos a prefeitos, o vereador Alexandro Ribeiro Figueiredo, de Porto Nacional, e ao ex-vereador do município de Duerê, Milton Batista, além dos pré-candidatos a vereadores de Duerê, a Conselheira Tutelar, Selinalva Lopes, do empresário Sirley de Castro, do professor Alexandre Barros de Carvalho e Alexandre Pedro Felômeno.

O presidente estadual do PSC/TO, Osires Damaso, ressaltou que vai priorizar organização e reestruturação do Partido. “Vamos trabalhar para o fortalecimento do PSC/TO e segurança política dos projetos do Partido nos municípios”, explicou Damaso.