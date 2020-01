Eleição 2020 | Acompanhado do ex-deputado Lázaro Botelho, Ronison Parente mostra proximidade com o senador Eduardo Gomes Avalie esse post Avalie esse post

Acompanhado do ex-deputado Federal e suplente, Lázaro Botelho, o pré-candidato a prefeito de Formoso do Araguaia, Ronison Parente (PP) esteve nesta terça-feira, 21, no escritório de representação do senador Eduardo Gomes (MDB) em Palmas em busca de apoio para o “desenvolvimento econômico de Formoso” e conversar sobre as eleições deste ano.

por Wesley Silas

Segundo Ronison Parente, na oportunidade ele apresentou ao senador Eduardo Gomes pontos importantes da economia do município de Formoso do Araguaia, a exemplo da reforma dos três reservatórios (Calumbi I e II e Taboca), sistema viário, e sistema de irrigação e drenagem, que permitirá a ampliação da produção e consequentemente a geração de centenas de novos empregos.

“Levei ainda para discussão a criação do Distrito Agroindustrial (DAIF), capaz de atrair novos investimentos para Formoso, em especial nas cadeias produtivas do arroz, da soja, bovino e calcária. Na condição de líder do governo federal no Congresso Nacional, a influência do Senador Eduardo Gomes é imensa e será catalizadora para a solução dos problemas de nossa cidade e para o resgate do município voltar a posicionar-se entre as 5 principais economias do Estado do Tocantins”, disse Ronison Parente.

Eleição Municipal

Na ocasião, Ronison Parente afirmou ao Portal Atitude que fez uma avaliação política das eleições municipais com o senador, pois, segundo ele, tem forte vínculos políticos com o município.

“O senador Eduardo Gomes é um dos parlamentares que mais já destinou recursos para o município, em toda a sua história e nos afirmou que em breve terá novos investimentos a ser anunciado para nossa cidade. Vem notícia boa por aí”, disse Parente que poderá ter o forte apoio do líder do Governo Federal no Congresso Nacional em seu palanque.