Eleição 2020 | Ações desastrosas alimentam opositores de Gutierres Torquato e Eduardo Fortes em Gurupi

A sequência de condutas do pré-candidato, Gutierres Torquato (PSB) a prefeito de Gurupi e seu vice, vereador Eduardo Fortes (PSDB) fez com que a oposição “jogasse para plateia” as críticas como a politização da pandemia do Covid-19, doações de cestas básicas em pleno ano eleitoral e permanência de Torquato na Secretaria de Saúde.

por Wesley Silas

Muitos prefeitos conseguiram eleger seus sucessores devido ao desempenho e aprovação da gestão por seus méritos e de sua equipe. Em Gurupi esta oportunidade escorrega entre os dedos do prefeito Laurez com apoio da forte influência das redes socais usada pelos seus opositores. Tudo isso acontece depois de um período de alta na aprovação da gestão e agora encontra-se em plena turbulenta queda decorrente a soberba e aos sucessivos erros que servem como elevador para os opositores que estão prestes a comer cereja do bolo.

Um reflexo deste exemplo, aconteceu nesta quarta-feira, 22, durante o programa Tribuna do Povo, do apresentador e jornalista José Manoel que teve a participação dos pré-candidatos Farlei Meyer (Patriotas), Adailton Fonseca (PL) e Ivanilson Marinho (SD).

Segundo Ivanilson, Eduardo Fortes pegou carona nas tratativas entre os representantes dos segmentos religiosos e empresários de academia, bares e restaurantes ao antecipar um dia antes da reunião do comitê gestor o retorno das atividades após conversa que ele teria tido com o prefeito Laurez.

“Os comércios estão padecendo, pessoas perdendo emprego e não admito promoção pessoal. Temos que respeitar as competências e ele não pode em nome do caos se promover politicamente por ser o vice do candidato do prefeito que ele sabe que tem uma grande rejeição. Eu não admito isso em hipótese alguma alguém se aproveitar da desgraça alheia para se promover”, disse o vereador Ivanilson Marinho.

Que também está adorando e tem conseguido crescer diante suas propostas e aos erros de seu adversário é o pré-candidato a prefeito Adailton Fonseca (PL). No Tribuna do Povo, Adailton ironizou o pré-candidato a vice, Eduardo Fortes rotulando-o como um vereador super-herói que consegue tudo que pede junto ao Poder Executivo.

“Em grupo de whatsapp, uma pessoa pediu para o vereador, que se transformou em super-vereador, porque é o vice do sobrinho do prefeito, para tapar os buracos da rua e no dia seguinte estava toda equipe da prefeitura tapando os buraco . Então, o super-vereador poderia conseguir desconto na Unirg de 30% igual Rio Verde (GO) deu que também é pública municipal para todos alunos que estão passando por dificuldades. […] Vamos todos pedir ao super-vereador porque o prefeito deixou os demais vereadores na mão e está beneficiando só este porque é candidato a vice do sobrinho. Paciência! Vamos todos correr atrás e pedir para resolver todos os problemas da cidade via os candidatos do prefeito”, disse Fonseca.